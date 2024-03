«Junto a Cristián hemos decidido…»: Diana Bolocco rompió el silencio sobre comentado audio filtrado

Gran impacto causó en redes sociales un audio de Diana Bolocco que se filtró en redes sociales. Acá, la reconocida animadora, hablaba de un serio problema. Incluso comenzaron a surgir diversos rumores sobre un supuesto quiebre con Cristián Sánchez.

«Ay mira, en verdad como que estoy un poco chata, ya le he dado hartas vueltas y en el fondo creo que nunca es tarde para cambiar, y sobre todo si es por algo mejor, súper difícil igual (…) La decisión la estamos tomando juntos y si no funciona, no funciona nomás, qué tanta cuestión. Lo que me pasa en el fondo es que ya no tengo confianza, y todos los días pasa algo, es desgastante y lo que más necesito ahora es estabilidad», fueron los dichos de la animadora, según consignó ADN.

Diana Bolocco rompió el silencio sobre misterioso audio filtrado

Luego de diversas especulaciones sobre los dichos, la exanimadora de Gran Hermano Chile usó su Instagram para aclarar la situación.

«Hola a todos, cómo están? He decidido hacer este video para aclarar algunas cosas, algunos rumores que han surgido a raíz de un audio mío de WhatsApp que se filtró», partió señalando Diana Bolocco.

«Y bueno, les quiero contar que junto a Cristián hemos decidido… Cambiarnos y contratar la fibra WI-FI Entel, porque es lejos la mejor de todas», agregó la animadora.

Además, en la descripción de la publicación, Diana Bolocco señaló: «Esto es lo único que diré por ahora… para los mal pensados».

Como era de esperarse, los cibernautas no tardaron en reaccionar a la aclaración de la exanimadora de Gran Hermano Chile.

«Me comí la tremenda publicidad»; «Queeeeee menos mal 😅 ahora puedo dormir tranquila jajaja ❤»; «Jajajaja lo sabía, solo que pensé que era algo relacionado a ensure»; «Tremenda publicidad 👏👏👏 genios @entel»; «Ajajajajajajjaja qué nivel de publicidad. Bien logrado»; «Lo que me alegra de esto es que jamás existió la mala amiga de Diana que filtró un audio tan personal», fueron algunos de los comentarios que recibió el post de Diana Bolocco.