Doble cara a cara: La nueva regla de Tierra Brava fue recibida con encontrones entre los competidores

El final de Tierra Brava se acerca, y por eso, Sergio Lagos les comunicó a los concursantes que se introducirá una nueva regla. Se trata del «Doble cara a cara«, donde se nominará a dos personas a eliminación: uno por equipo. Esto significa que esta semana, también habrá una doble eliminación.

Antes de que empezara la ceremonia, Daniela Aránguiz echó al agua a Gabrieli, diciéndole a su equipo que deberían votar por ella. Luego, conversando con el animador del programa, declaró que si le tocaba irse a Luis, ella se iría detrás de él.

El tenso Doble Cara a Cara

El equipo rojo decidió con mucha pena que Jhonatan Mujica sería el nominado a eliminación. «Eres tú o yo. Ir a duelo con Fabio es una ejecución, nadie le puede ganar a él«, admitió Arturo Longton. Mientras tanto, el voto de Jhonatan se fue para la brasileña.

Por su lado, el equipo Verde estuvo mucho más dividido. Por un lado, Fabio, Dani Castro y Miguelito querían eliminar a Chama Mendez. Por el otro, Fabio Agostini se estaba llevando los votos del resto de los participantes.

En este sentido, el ex «Morandé» le lanzó un comentario a la venezolana, diciéndole que él la dejó «descansar» en varias nominaciones. Esto la terminó desquiciando, y le respondió irónicamente «el que tiene que descansar eres tú porque vienes haciendo mal varias semanas. Juzgas tanto a todas las personas, pero el pu… amo está desaparecido. Eres chiquito y venenoso, pero para que no estés tan deprimido te paso una ‘chupetita’, para que no seas tan ácido«, dijo, pasándole una paleta de dulce.

Para rematar, la Chama lo desafió, diciendo que se quiere ir a duelo contra él para así eliminarlo, y este aceptó el reto.

Por el lado del español, no hubo peleas, pero sí se fue nominando con llantos por parte de Botota Fox, quien no quería nominar a su capitán. Aunque Pamela Díaz le admitió que votó por él por la broma donde mandó a que le tiraran un vaso de agua y también porque, desde su regreso, ya no ve a Fabio como el hombre simpático y divertido que conoció en su ingreso al encierro.

Finalmente, fue la venezolana que rompió el empate, y argumentó que el mejor candidato para enfrentar al modelo de los Espartanos era Fabio Agostini. «Lo nomino porque sé que va a salir de esto«, declaró.

«Va a ser un placer eliminarte»

Así, Jhonatan Mujica y Fabio Agostini fueron elegidos como los próximos duelistas para la eliminación en esta recta final de Tierra Brava. El modelo sostuvo que «Fabio es un buen competidor, por eso es capitán. No me confió en que vaya a ganar por ser el mejor, todo depende de la prueba».

Mientras tanto, el español demostró su espíritu competitivo declarando que «Aquí puede ganar cualquiera, no estoy tan convencido. Pero tengo la confianza, eres un chico de pu… madre y va a ser un placer eliminarte«.

Arturo Longton reflexionó sobre lo difícil que será este desafío para su compañero de equipo. «Yo no haría ni el duelo, le diría chao al tiro. ¿Para qué traspirar por nada?«, admitió La Leyenda.