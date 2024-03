Drake Bell rompe el silencio sobre el abuso sexual que sufrió trabajando en Nickelodeon

El famoso actor que le dio vida a uno de los hermanos en «Drake y Josh», Drake Bell, confesó que fue abusado por un extrabajador de Nickelodeon. Esto se reveló en un avance de la nueva serie de Investigation Discovery titulada «Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV» («Callado en el set: el lado oscuro de la TV infantil» en español).

Respecto al responsable de vulnerar al actor, se trata de un famoso entrenador de diálogos de varios programas del canal, Brian Peck. El hombre fue arrestado el 2003, por más de una docena de cargos relacionados con el abuso contra menores de edad.

Finalmente, fue sentenciado a 16 meses de prisión el 2004, además de haber sido registrado como agresor sexual el mismo año. Cabe señalar que Peck no negó los cargos.

El documental que revelará el caso de Drake Bell

Esta será la primera vez que el ex actor infantil hablará sobre el abuso que sufrió hace más de 20 años. Eso sí, hay que destacar que en el avance, solo se reveló que Drake Bell daría su testimonio, pero habrá que esperar su estreno para más información.

Según explica Variety, «Quiet on ser: The Dark Side of Kids TV» narrará las prácticas de trabajo tóxicas que actores menores de edad vivieron en Nickelodeon. Específicamente, se explorarán las acciones de Dan Schneider, creador de recordados programas como: «Drake & Josh» «iCarly» y «Zoey 101«.

Entre los testigos, se encuentra parte del elenco de «Todo eso». Sobre esto, el medio mencionado destacó a Giovonnie Samuels, Kyle Sullivan, Bryan Hearne y Katrina Johnson, y el director Virgil Fabian.

El documental está programado para ser trasmitido los próximos 17 y 18 de marzo por Investigation Discovery. Además, estará disponible a través de Max con una duración de 4 episodios.