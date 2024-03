Así lucirá el «Chavo del 8» en la nueva serie biográfica de Chespirito: Florinda Meza terminó furiosa

La famosa vida de Chespirito será retratada en una serie biográfica llamada «Sin Querer Queriendo», la cual estará disponible en Max.

En este contexto, la producción reveló las primeras imágenes que nos dan un vistazo al actor que interpretará al creador de personajes tan icónicos como «El Chavo del 8» y «El Chapulín Colorado».

Así lucirá Chespirito en la nueva serie

Este proyecto tiene como objetivo honrar el inolvidable legado de Roberto Gómez Bolaños, resaltando su obra llena de cariño y comedia que conquistó los corazones de Latinoamérica y más allá. «Sin Querer Queriendo» cuenta la inspiradora historia de un hombre que sacrificó todo en su búsqueda de amor y reconocimiento, logrando convertirse en un emblema del entretenimiento en la pantalla, gracias a su dedicación, según Max

Esta fascinante serie biográfica, producida para Max, nos transporta en un recorrido de más de treinta años para desentrañar la magia y la inspiración que dieron vida a los entrañables personajes de las legendarias series «El Chavo del 8» y «El Chapulín Colorado».

Elenco de la serie

El encargado de liderar al elenco de esta historia es Pablo Cruz, que personifica a Roberto Gómez Bolaños. Por otro lado se presume que también estarán presentes: Paulina Dávila, Andrea Noli, Miguel Islas; Arturo Barba y Bárbara López.

¿Por qué se enojó Florinda Meza?

A pesar de que el anuncio de la serie generó un gran interés, no estuvo exento de polémicas, especialmente debido a las críticas expresadas por Florinda Meza, conocida por su papel como «Doña Florinda» y «La Chimoltrufia», entre otros personajes.

A través de sus redes sociales, la viuda del reconocido actor no dudó en cuestionar y oponerse a la serie. «Sé de muy buena fuente que no me retrata con respeto y mucho menos con verdad. Cosa que causaría un gran dolor a mi Rober si aún viviera. Pero, ¿A quién le importa la autorización de un muerto?».

Además, agregó que: «¿Tampoco importa la opinión y la autorización de la viuda? Mi nombre e identidad son mi propiedad, y no puede ser usada a placer por cualquier persona. No quiero que usen mi vida para lucrar», según consignó Futuro.