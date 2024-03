El hilarante comercial que une a Chile con Star Wars y es tendencia en el mundo

El renacimiento en las plataformas digitales de una campaña publicitaria sobresaliente que asoció una marca de cerveza reconocida con las icónicas películas de George Lucas. Emitida por primera vez en Canal 13 a principios de la década de 2000, la campaña situó a Chile y Star Wars en el foco de atención a nivel mundial.

Con el título «La Fuerza está con Cerveza Cristal», esta campaña presentó anuncios publicitarios ingeniosos integrados en las películas. Estas generaron momentos hilarantes e inesperados que fueron motivo de risas alrededor de todo el mundo.

A pesar de haber recibido elogios en Chile, esta estrategia también llamó la atención de Lucasfilm. La compañía presentó una queja ante el Consejo de Autorregulación y Ética Publicitaria de Chile (CONAR), argumentando posibles infracciones de derechos de autor y del Código Chileno de Ética Publicitaria.

La campaña publicitaria que incorporó los anuncios de Cerveza Cristal en las escenas de Star Wars se convirtió en un fenómeno televisivo en Chile. Esta estrategia destacó por su creatividad y originalidad, recibiendo reconocimientos en los Premios ACHAP de 2004 y en el prestigioso Festival Internacional de Creatividad Cannes Lions en ese momento, según consignó ADN.

Últimamente, la campaña ha vuelto a la palestra debido a que sus anuncios se han vuelto virales en las redes sociales gracias a usuarios extranjeros. Esto ha generado un gran número de comentarios en diversas plataformas digitales. Además, medios internacionales han puesto sus ojos en esta estrategia publicitaria tan peculiar y entretenida, llegando a calificarla como el «anuncio más bizarro de la historia».

La campaña también recibió atención en medios como ScreenRant, donde se analizó la razón detrás de la reacción incómoda de George Lucas. El creador de Star Wars, ante esta inusual combinación de publicidad y la saga épica. A pesar de la controversia y la posterior suspensión de la campaña, la creatividad mostrada en «La Fuerza está con Cerveza Cristal» dejó una impresión duradera en la mente del público. Y quedará sin duda como uno de los anuncios más icónicos en la televisión chilena.

A bizarre beer ad that links to 1977’s Star Wars reruns has recently resurfaced online, a connection that once drove George Lucas to court. https://t.co/eDqYnhzb7d

Star Wars original trilogy was aired on Chilean TV for the first time in 2003.

To avoid cutting to commercial breaks, they stitched the commercials into the films themselves.pic.twitter.com/68v8yqvwNc

— Massimo (@Rainmaker1973) March 3, 2024