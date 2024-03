«El que hambre tiene, en pan piensa»: El gracioso momento que protagonizó DJ Janyi con los muchachos de «Vamo’ a Calmarno»

Un divertido momento vivimos hace unos días en «Yo soy tu Pape», que actualmente conducen Jaime Proox y Rosinelli, los muchachos de «Vamo’ a Calmarno».

Nuestro querido DJ Janyi estaba de cumpleaños, y al momento de terminar al programa se le salió un hilarante comentario que terminó en una ola de risas por todo el estudio.

«Recuerda que ayer se te culió» dijo naturalmente. Al percatarse del gracioso error corrigió inmediatamente «¡Se te ocurrió!».

En ese momento, todos los presentes explotaron de risa. «En que estás pensando Janyi», le dijo Rosinelli. «No te pases rollos conmigo, está bien que sea tu cumpleaños, que vayas a apagar las velitas, pero no te pases la película tampoco».

En ese contexto, DJ Janyi quiso pasar piola y terminar con la sección. «A la gente le quedan tres minutos de programa».

La divertida reacción de los auditores

En ese momento, es que confirmamos que a nuestros auditores no se les escapa ninguna, y en tiempo récord llenaron el WhatsApp de audios molestando al cumpleañero.

«A ver, a ver, en que está pensando oiga»; «En que estai pensando Janyi. Queri puro dejar ahí tirado a los cabros de Vamo a Calmarno».

Las risas iban y venían, con los creativos y ocurrentes comentarios de los auditores que subieron a Janyi a la mesa y no lo bajaron más: «Está bien que estés de cumpleaños, pero no te pases»; «Son mal hablados». «El que hambre tiene, en pan piensa»;»Me saliste bastante tímido, me hiciste el día Janyi»; «A alguien le saltara la liebre»

Finalmente, terminó el programa, pero nos quedamos con un momento icónico y demostramos porque somos «La radio de la gente feliz».