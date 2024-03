«Eres de Los Ángeles, Thank You»: Los mejores memes de María Becerra en el Festival de Viña 2024

La sexta y última noche del Festival de Viña 2024 partió con todo. Después de un espectacular show de magia por el hábil Jean Paul Olhaberry, María Becerra rompió el escenario de la Quinta Vergara.

Tras la cantante urbana Argentina, llegó Alex Ortiz, el «Ex Flaite Chileno» para la jornada de risas. Mientras en el cierre, Trueno se presentarpa para sacudir al Monstruo.

El show de Becerra fue un carrusel de emociones, protagonizado por sus bailes y el cariño que le entregó al público. Además, destacó el momento que leyó una carta dedicada a los damnificados por los incendios catastróficos de la V Región.

Pero también tuvo su dosis de risas, que llegaron a desafiar la rutina de Alex Ortiz. Resulta que en un momento, la cantante decidió leer los carteles que le dedicaron la gente de la Quinta. Fue entonces que María Becerra encontró uno que la sorprendió.

«Me dejaste el corazón vacío ¡Los Ángeles!, ¿qué son de Los Ángeles?», dijo, sin poder creerlo. «¡me jodés! Thank you, thank you so much«, les respondió agradecida, en un error que hizo a todos reír.

“me dejaste el corazón vacío LOS ÁNGELES, ¿qué son de LOS ÁNGELES? ¡me jodés! THANK YOU, THANK YOU SO MUCH” NO MARIA BECERRA PENSANDO QUE LA PERSONA DEL CARTEL ES DE LOS ÁNGELES (USA) PERO SE REFERÍA A LOS ÁNGELES CHILE pic.twitter.com/hGpbmjiPi4 — pato (@bigbreadpaul) March 2, 2024

Resulta que la cantante argentina confundió la comuna de la región de Biobío con Los Angeles, California, en Estados Unidos.

De todas formas, su presentación continuó, y no le costó nada ganarse el corazón del Monstruo del Festival de Viña 2024. María Becerra se retiró del escenario llevándose las Gaviotas Plata y Oro.

Aunque en redes sociales no la soltaron, en especial en X. Es por eso que en RadioActiva nos dedicamos a buscar los mejores memes que tuvo el show de la trasandina en el Festival de Viña 2024.

Los mejores memes que nos dejó Maria Becerra

No la dejaron tranquila por equivocarse de «Los Angeles».

María Becerra: VIENEN DE LOS ANGELES? ME ESTÁS JODIENDO? SENKIU! El que la viene a ver de Los Angeles, Chile: pic.twitter.com/lpE6H9SskO — Maxi (@m4x111111111) March 2, 2024

SOS DE LOS ANGELES? EN SERIO?, THANK YOU

yo porque maria becerra no sabe que hay un los angeles en chile : #Viña2024 pic.twitter.com/ALj90YYgF5 — rru ☆ (@enzogfriend) March 2, 2024

los chilenos de los ángeles cuando maria becerra empezó hablar en inglés pic.twitter.com/HEIRIyVRO1 — lu🍊 (@lovingnaruto) March 2, 2024

maria becerra llegando a los angeles (chile) pic.twitter.com/XLODZ4dQph — Julián (@jvulivn) March 2, 2024

La gente de Los Ángeles escuchando el Zenkiu de María Becerra #Viña2024 pic.twitter.com/0E6pQFRCjK — Nino San Martín (@NinoSanMartin1) March 2, 2024

NOT MARIA BECERRA PENSANDO QUE VENIAN DE LOS ANGELES ESTADOS UNIDOS Y LES HABLÓ EN INGLÉS pic.twitter.com/abU1ZPd6aC — javiera 🏹 (@suncitylouis) March 2, 2024

maria becerra: ERES DE LOS ANGELES, THANK YOU el weon de los ángeles :#Vina2024 pic.twitter.com/ciCZQcbuzS — ceo lin (@lisaIaoshi) March 2, 2024

La gente de Los Angeles Chile cuando María Becerra pensó que eran de Los Angeles California pic.twitter.com/XKVbzeZAts — Javier Isaías (@guororororoi) March 2, 2024

La carta le sacó lagrimita a muchos.

Quedé así con la carta que leyó María Becerra, y más al escuchar como se le cortó la voz. No me toquen, estoy sensible. pic.twitter.com/Fvw43vcZL5 — ◌ .— Han! ☆ | semi absent (@Straygxrl) March 2, 2024

pero las palabras de María Becerra, me tenía en lágrimas ya #Vina2024 pic.twitter.com/Xdfr3Ls9SC — cata ✧ (@goIdenyc) March 2, 2024

nosotros viendo a maría becerra perrear y después llorar:#Viña2024 pic.twitter.com/jF351aXprf — Gerson Espinoza (@lvcky_onne) March 2, 2024

Obvio que tenía a todos enamorados.

tú, yo, todo chile mirando a maria becerra ahora pic.twitter.com/q286nC6XZh — anto ; au iwaoi (@vampzznini) March 2, 2024

ojo con lo q dicen de maría becerra pic.twitter.com/ZhHtdkUqkQ — yess (@jajajredown) March 2, 2024

NACIONALIDAD CHILENA PARA MARÍA BECERRA pic.twitter.com/LF9Hb4Kwxz — pato (@bigbreadpaul) March 2, 2024