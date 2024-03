Faloon Larraguibel rompió el silencio luego de sufrir maltrato por Jean Paul Pineda: «A una mujer golpeada le da vergüenza hablarlo…»

Últimamente, Faloon Larraguibel ha sido tema de conversación en los medios de farándula luego del lamentable suceso que vivió con Jean Paul Pineda.

Hoy, la presentadora, que actualmente se desempeña en Zona Latina, subió una foto donde está en el que pareciera ser el baño del canal, y aparece secándose el pelo.

Dentro del registro, se puede leer «De vuelta», y también agregó el emoji de un corazón que se encuentra sanando. El registro, parecía ser en el interior del camarín del canal, lo que finalmente se confirmó con su aparición en pantalla. Instancia en la que se desahogó.

«Han sido días súper duros, tratando de apoyarme en mi familia. Ellos simplemente han estado, más que preguntar. Al final. ¿Para qué hablar de hechos, si ya se sabe todo lo que pasé?», comentó.

Además, agregó: «Quiero aprovechar de agradecer todos los mensajes que me han enviado por las redes sociales. He sentido el cariño de la gente. Es sentir que no estás sola».

Asimismo, afirmo que «a una mujer golpeada le da vergüenza hablarlo, cosa que no debería ser así, porque yo no fui la culpable».

En este contexto, aprovecho de dedicar unas sentidas palabras a todas las personas que puedan estar pasando por algo parecido: «Quiero enviarles mucha fuerza. En algún momento van a poder salir de ese círculo tan tormentoso en el que viven. Apóyense en la familia. Para mí, mis hijos fueron mis héroes. Mi hijo fue mi héroe», finalizó.

Reacciones en Redes Sociales

Luego del discurso de Faloon Larraguibel, mucha gente se manifestó a través de redes sociales, dejando comentarios como: «Tan agresivos y mujeriegos que son los futbolistas, no valoran a sus esposas e hijos. ️Qué mala educación recibieron de sus madres; «Fuerza Faloon , saldrás adelante, qué lindo los valores que tienen tus hijitos, mucha fuerza»; «Faloon tus hijos siempre primeros no permitas núnca más que ellos vuelvan a ver un episodio así. De ti depende te envió un abrazo de contención».