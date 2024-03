Karol Dance arremete contra Jean Paul Pineda luego de agresión a Faloon Larraguibel: «Es simplemente un mari…»

Durante la mañana del pasado 8 de marzo, se dio a conocer la noticia que el futbolista Jean Paul Pineda agredió a su esposa. La ex chica Yingo, Faloon Larraguibel. Todo esto, luego de haber llegado en estado de ebriedad a la vivienda que ambos comparten.

Además, según consignó ADN, el hombre habría reclamando infidelidad en contra de su pareja, por lo que uno de sus hijos dio aviso al conserje del domicilio. Luego de la audiencia de formalización, el futbolista quedó con impedimento de acercarse a Faloon.

En este contexto, Karol Lucero, quien recordemos, tuvo una relación con la empresaria, se refirió al lamentable suceso y condenó el actuar de Pineda.

En conversación con Like Media, el ex mucho gusto afirmó que la noticia le tomó de sorpresa y sintió mucha pena: «Conozco a Faloon, tuvimos una relación muy linda. Yo generalmente no hablo de mis exparejas por respeto, pero esto va más allá de la relación que pudimos tener».

Además, agregó que: «Ninguna mujer merece ser tratada de la forma en que escuché unos audios que se publicaron. Y no solo los audios, imágenes de moretones, de lesiones. Creo que es hora de que eso se acabe, que se tomen medidas severas contra cualquier persona que maltrate a una mujer».

Asimismo, se refirió a la conductora de Zona Latina como «una tremenda persona, debe ser por lo que la conocí, una extraordinaria mamá. Entonces ninguna mamá merece ser maltratada frente a sus hijos, y que ellos tengan que poner en alerta lo que está ocurriendo».

Karol arremete contra Jean Paul Pineda

En la entrevista, el comunicador atacó sin filtro a Pineda, y comentó que: «Cualquier hombre, y decirlo sin tapujo, cualquier hombre que maltrata a una mujer es simplemente un maricón».

Además, se refirió a este tema reflexionando sobre este tipo de problemáticas y que «no ocurran más en nuestro país y se hagan las denuncias pertinentes para que ese tipo de personas paguen. No pueden quedar impunes, ojalá no ocurran y las mujeres no aguanten».

Para concluir, indicó que «ninguna persona tiene que aguantar ser maltratada. Cuando eso ya traspasa una relación, es porque eso ya no es sano. Cuando hay violencia física o verbal contra una mujer, jamás lo podría avalar».