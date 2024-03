¡Ni se despidió de ella! La Guaren confiesa quien fue la persona que peor le cayó en Tierra Brava

El paso de Valentina ‘la Guarén’ Torres por Tierra Brava fue de lo más memorable. La muchacha no solo se fue con un tremendo pololo, hablando obviamente de Nicolás Solabarrieta, sino que dio todo su esfuerzo antes de ser eliminada.

Recordemos que la influencer tuvo que enfrentarse a su amigo, Jhonatan Mujica, para poder mantenerse dentro del reality del Canal 13. Ella estuvo muy cerca de ganarle, pero la victoria se la terminó llevando el modelo. Su salida dejó un gran vacío, teniendo que dejar atrás a su pareja y a sus queridas amistades del encierro.

De todas formas, su relación con el exfutbolista se ha mantenido firme desde entonces. Además, sus compañeros le siguen teniendo mucho cariño.

Pero aun así, no pudo evitar sacar chispas con alguien. Así lo reveló durante el «react» oficial de Tierra Brava, donde le preguntaron a «Guarén» quién fue la persona que peor le cayó durante su estadía en el reality.

La Guarén: «Me tocó los cojones»

El presentador del programa, Diego Jerez, quien le dejó caer la pregunta. A esto, Valentina reveló que a pesar de lo que mucha gente cree, la Chama no es la persona que más le irritó en el encierro.

Resulta que la concursante que peor le cayó a la ex Tierra Brava fue Azzartt Maveth. Incluso admitió que se había olvidado de esta concursante. Es más, el presentador le destacó que la actitud de la influencer conductora de micros lo asustaba un poco.

«Es con la única que realmente me terminé llevando mal. Fue la única persona que no me despedí cuando se fue. Lo hice con todos, pero con Azzartt no tuve ni ganas de pararme«, admitió, destacando que le cuesta llevarse mal con la gente. «Ella me tocó los cojones«, dijo Guarén, con voz de española.

«Así que la Chama no tiene comparación con la Azzartt», destacó, admitiendo que varias de las peleas que tenía con la venezolana eran de juego.