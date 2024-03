«Voy a…»: Ganadora de Top Chef VIP revela en qué se gastará el millonario premio

Después de un largo recorrido, durante la noche de ayer, la comediante nacional, Belén Mora se convirtió en la flamante ganadora de Top Chef VIP, por lo que se llevó un jugoso premio de nada más ni menos que 30 millones de pesos.

Cabe destacar que la final del popular programa culinario de CHV fue disputada entre la «Belenaza», Gianella Marengo y Alonso Quinteros. La competencia consistió en realizar un menú de tres tiempos en tres horas, donde los competidores debieron presentar la entrada en dos horas, 30 minutos más tarde el plato de fondo y finalmente el postre. Ocasión en la que Belén Mora se lució con una preparación que representaba un recorrido por la región de Magallanes.

Belén Mora revela en qué gastará los de 30 millones de pesos que ganó

«Ay, no saben lo que significa esto para mí, es un sueño, yo sé que es súper cliché lo que voy a decir, pero es un sueño, estoy muy agradecida de que me hayan llamado para este proyecto», indicó Belén Mora tras consolidarse como la triunfadora del popular espacio culinario de CHV, Top Chef VIP.

Posteriormente, la comediante reveló en qué gastará el millonario premio que consiguió tras triunfar en el programa de cocina. «Voy a pagar deudas y voy a guardar una colita para algo», expresó la popular comediante.

Por otro lado, es importante señalar que Belén Mora también tuvo palabras para su esposo, Toto Acuña. «Si no fuera por su apañe, el apoyo, la contención y el amor que él me entrega, no podría haber estado acá. Te amo mi amor», señaló.

Cabe destacar que la competencia de la gran final entre «Belenaza», Gianella Marengo y Alonso Quinteros estuvo muy reñida. Sin embargo, el jurado conformado por Fernanda Fuentes, Sergi Arola y Benjamín Nast se inclinó por la comediante.