Tierra Brava: Los motivos de la enemistad entre Luis Mateucci y Daniela Castro

Es sabido que Luis Mateucci y Daniela Castro no tienen una buena relación. De hecho, recientemente, en conversación con Fotech, el argentino entregó su opinión sobre la actriz, la que no fue nada positiva.

«Es una chica a la que prefiero tener lejos, no me demuestra confianza. No es una mala persona, no me cae mal, pero prefiero tener distancia y ser precavido con ella, porque me genera rechazo, no podría ser amigo de ella», partió señalando.

«Con todos los que estaba en el encierro tampoco terminó siendo amiga afuera, entonces el tiempo me dio la razón sobre ella», agregó Luis Mateucci.

Los motivos de la enemistad entre Luis Mateucci y Daniela Castro

Es importante mencionar que en el inicio de Tierra Brava, no tenían mala relación. De hecho, en una oportunidad Luis Mateucci declaró que «Dani Castro me llama la atención». Sin embargo, todo se derrumbó debido a diversos encontrones que protagonizaron durante el encierro.

Según consignó Publimetro, uno de estos se mostró en las pantallas de Canal 13 durante el mes pasado. En dicha ocasión el argentino se encontraba con Daniela Aránguiz en una cena, en compañía de Karla Constant, que les preguntó quién era la persona más doble cara de la casa.

Ante la consulta, Luis Mateucci señaló: «Siento que tengo su mirada todo el día encima. Me tira flores y después me ataca de la nada, está muy metida en lo que hago y dejo de hacer. Junior, Botota y todo el mundo piensa lo mismo de ella. Ella hace galletas para quedar bien y comprarse a la gente».

Por otro lado, Daniela Aránguiz indicó: «Creo que ella tiene doble discurso. Siento que cuando peleamos se me rompió algo con ella, ojalá podamos retomar la relación. La encuentro mar… sonriente, y creo que igual está picada porque creía que podía tener algo con Luis. Y Luis también le coqueteaba».

Es importante mencionar que uno de los encontrones más fuertes que tuvieron Luis Mateucci y Daniela Castro fue transmitido hace unas semanas por las pantallas de Canal 13. Ocasión en que la cocinera le indicó que no tenía huevos.

«Toma, se te cayó algo. Tus huevos, que no tienes, te los paso yo, como tengo tantos huevos guardados», comenzó señalando la cocinera en aquella oportunidad.

«Te los paso porque no tienes huevos, porque me has nominado varias veces y siempre me dices ‘che, no pasa nada contigo’ y no eres capaz de decir cosas a la cara. Yo tengo los huevos que tú no tienes», agregó Castro sin filtro, a lo que Luis Mateucci no supo bien cómo responder.

Es importante mencionar que se viene un nuevo reality en Canal 13 que también contará con la participación de Luis Mateucci. Se trata de Ganar o Servir.