«De las personas menos reales»: Naya Fácil impacta con declaraciones sobre futura compañera de ¿Ganar o Servir?

Naya Fácil frecuentemente usa sus redes sociales para interactuar con sus seguidores. Es este sentido, recientemente confirmó su ingreso al nuevo reality de Canal 13 «¿Ganar o Servir?».

En este sentido, la popular influencer les consultó a sus «facilines» sobre con quién debería juntarse en el encierro. De hecho, la joven abrió una caja de respuestas para que sus fanáticos la aconsejaran.

Fue en este contexto que le señalaron: «Mántente lo más lejos posible de ese Bototo».

Ante esto, Naya Fácil no guardó silencio y descartó cualquier tipo de reconciliación con Botota Fox durante el reality.

Los dichos de Naya Fácil sobre Botota Fox

«Vamos a tener que convivir y todo. Bacán si me llega a pedir disculpas, pero hasta ahí. Creo que es una de las personas menos reales, tengo cero interés en interactuar ni nada», partió señalando Naya Fácil.

«Reitero, vamos a tener que convivir y todo, si me pide disculpas bacán, te las acepto, cualquiera tiene el derecho a equivocarse, pero hasta ahí. Amigos no somos, con suerte conocidos y si es que. Yo soy de una pura línea, no sé qué va a pasar dentro, pero no me olvido de lo que pasó afuera», agregó sobre su futura compañera.

En este contexto, Naya Fácil descartó la posibilidad de tener una amistad con Botota Fox. «Si hay que competir juntos, estar en el mismo grupo juntos, bacán, yo sé separar las cosas, pero amigos no», expresó.

Además, la influencer recordó los spots publicitarios que tuvo que grabar hace un tiempo. «Chiquillos, yo no sabía que tenía que grabar con ninguno de los dos. El Coca Mendoza un 7, de verdad que es una persona la raja. Conversamos, nos reímos, me aconsejó», indicó.

Sin embargo, Sobre Botota Fox señaló: «tuve que grabar por parte del contrato, me dijeron que tenía que grabar con dos participantes, tú no sabes quiénes son».