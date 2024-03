Jean Paul Pineda se pronunció luego de agredir a Faloon Larraguibel y arremetió contra la prensa: «Trataremos de buscar el perdón y todo lo que nos pasó…»

Jean Paul Pineda vuelve a reaparecer en la palestra mediática, esto luego de referirse al incidente que protagonizó con Faloon Larraguibel.

No olvidemos que durante la mañana del pasado 8 de marzo, se dio a conocer la noticia de que el futbolista agredió a su exesposa. Esto luego de haber llegado en estado de ebriedad a la vivienda que comparte.

En este contexto, el exjugador de Colo-Colo fue formalizado por el delito de amenazas y lesiones menos graves, en la situación de VIF contra la exchica Yingo.

En la jornada de ayer, Faloon Larraguibel volvió a la televisión luego del lamentable suceso y dio un conmovedor discurso en Sabores, programa de Zona Latina.

Con sentidas palabras, aseguró que «han sido días súper duros, tratando de apoyarme en mi familia. Ellos simplemente han estado, más que preguntar. Al final. ¿Para qué hablar de hechos, si ya se sabe todo lo que pasé?»

Además, agregó que «a una mujer golpeada le da vergüenza hablarlo, cosa que no debería ser así, porque yo no fui la culpable».

Las declaraciones de Jean Paul Pineda

Po otra parte, en el reciente episodio de «Que te lo digo», el animador del espacio, Sergio Rojas, evidenció una conversación que tuvo con el futbolista. Esta fue por Instagram, y luego de mensajearse, este lo habría bloqueado, según consignó La Cuarta.

Eso sí, Rojas no perdió el tiempo y rápidamente reveló el chat que tuvieron, donde Pineda critica duramente a la prensa.

Jean Paul partió diciendo que: «Los testimonios y lo que se hable será con ella, entiendan y dejen de dar noticias entre nosotros, por favor ya es mucho, basta».

En ese sentido, agregó que necesitan estar en paz y que «ya basta de la prensa. Basta del morbo, dejen en paz todo, son compañeros de ella«.

Para cerrar, señaló: «Mi idea no era salir nuevamente por lo que hablamos, al final, siguen dejándome mal. Lo que trato de decir es que al final de todo, entre nosotros dos trataremos de buscar el perdón y todo lo que nos pasó. No como lo pintan ahí que solo el título fue ‘la perdonó’. Es lógico que así no era lo que hablamos, en fin».