«Hay que ver si…»: Julián Elfenbein sorprende al referirse a la posibilidad de animar el Festival de Viña

Durante el lanzamiento de la próxima temporada de Got Talent Chile, programa que será conducido por Julián Elfenbein, el animador habló sobre sus impresiones acerca de este nuevo desafío, sin embargo, esto no fue todo, ya que también se refirió a la posibilidad de animar la próxima edición del Festival de Viña.

Es importante mencionar que este 2024, la producción del importante evento estuvo a cargo de Canal 13 y TVN. Mientras que para la próxima versión se deberá volver a sortear la licitación.

En este contexto, han surgido diversos rumores con respecto a diversos rostros de televisión para asumir la conducción del certamen. Un rol que es muy añorado.

A raíz de esto, Julián Elfenbein fue consultado sobre la posibilidad de ser el conductor del Festival de Viña.

Julián Elfenbein sorprende al referirse a la posibilidad de animar el Festival de Viña

Al ser consultado por Fotech, Julián Elfenbein se refirió a la posibilidad de asumir el rol de animador del Festival de Viña.

«Yo creo que no hay nadie que pueda decir que no le gustaría», partió señalando el conductor de Got Talent Chile.

Sin embargo, no quiso adelantarse y puso paños frios. «Pero la verdad no es algo que yo tenga en mi cabeza», explicó Julián Elfenbein. Además, añadió que “primero viene la licitación”.

En este mismo contexto, explicó que antes de entregar cualquier tipo de declaración «hay que ver si el canal tiene interés de participar». Asimismo, dejó en claro que «una vez eso, ver quién lo puede ganar y después revisar entre los candidatos y candidatas del canal que podrían estar. Yo no soy de andar ofreciéndome, además son seis días al año».

En este sentido, explicó que no se complica en caso de que no sé de la oportunidad. «Si se da, bienvenido sea y si no, no hay ningún problema», expresó, según consignó Publimetro.