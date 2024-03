Naya Fácil se lanza con todo en contra de Teresa Marinovic: «Al menos yo no le robo el marido a nadie»

Todo empezó después de que Naya Fácil fuera coronada como la Embajadora de Viña 2024. Ante esto, Teresa Marinovic, la ex constituyente y líder de la fundación «Nueva Mente», lanzó una serie de comentarios a través de su cuenta de X que causaron mucho revuelo.

Esto sucedió después del piscinazo de la joven influencer, donde la calificó de «rasca» y «cuma». Estas ácidas críticas causaron un revuelo gigante en la red social, en especial cuando la personalidad de internet respondió a los dichos con «¿Y esta quién es?«, y «Qué cuma rotear» según consigna Radio ADN.

Es por estos dardos que recibió, además de la controversia que se generó, que la política habló con Publimetro al respecto.

En esta entrevista, acusó que Naya Fácil «No representa a la mujer Chilena» y que tiene su derecho a defenderse «pero que no se escude en su origen social».

«Una de las mujeres más elegantes que yo conozco, vive en una población, en un sector rural de nuestro país. Hay que empezar a recuperar el respeto y a decir las cosas como son, aunque a algunos no les guste», cerró.

Naya Fácil arremete con todo

Tras esta conversación, la influencer chilena decidió que no se guardaría nada. A través de las historias de su cuenta de Instagram, Naya Fácil le lanzó de todo a la ex representante del distrito 10.

«Al menos yo no le robo el marido a nadie. Eso me hace empática, algo que tú no tienes”, dejó caer sobre la licenciada en filosofía.

También dijo, «Pero hue…, si ella empezó a tratarme de cuma, yo ni te topaba. Jamás hablo mal de alguien si no me buscan!»,

Por último, la Embajadora de Viña le lanzó un palo a Teresa Marinovic por uno de los comentarios que hizo en la entrevista mencionada.

Esto, a través de una caja de encuestas en sus historias, donde preguntó a sus seguidores: «Mujeres chilenas, entonces quién las representa más«. Las dos opciones que entregó fueron «Naya Fácil» y «Teresa cuma«. Cerrando con «Que opine el público».