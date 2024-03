«No me gana nadie…» : Canal 13 confirma a nueva participante de ¿Ganar o Servir?

Se viene un nuevo reality por las pantallas de Canal 13. Hablamos de «¿Ganar o Servir? De Vuelta al Pasado». Espacio, en el que los integrantes vivirán como era hace 200 años aproximadamente. Además, deberán enfrentarse en diversas pruebas, las que definirán si es que serán señores con privilegios o los sirvientes.

En este sentido, recientemente se confirmó la participación de Faloon Larraguibel.

Sobre su decisión de ingresar a ¿Ganar o Servir?, la exchica Yingo señaló: «Si no me atrevía ahora no lo iba a hacer nunca. Creo que este reality va a ser una terapia para mí, una oportunidad para volver a estar sola conmigo y volver a mi centro. Esto es para mí un proceso de sanación, de volver a reencontrarme y reencantarme con la persona que soy».

«Hace mucho rato que no pienso en mí, debo ponerme en primer lugar, porque si yo estoy bien, mis hijos van a estar bien», agregó Faloon Larraguibel.

Es importante recordar que hace un tiempo se hizo pública la denuncia por violencia de la joven contra su expareja Jean Paul Pineda. En este sentido, la exchica Yingo señaló: «Con este episodio que me pasó agarré un poquito de vuelo y dije que tengo que limpiar esta cuestión de raíz, borrar todo el pasado y volver de nuevo a mí. Va todo de la mano, está todo conectado».

Faloon Larraguibel en ¿Ganar o Servir?

Además, Faloon Larraguibel se refirió a la posibilidad de encontrar el amor en el encierro. «Creo que todo puede pasar, porque ahora quizás te puedo decir que no quiero saber de hombres, que ojalá estuvieran puras mujeres en el reality, pero no me puedo negar si llega el amor. No me voy a cerrar a ninguna posibilidad, porque voy a entrar, y si alguien me ayuda a sanar, mejor», expresó.

Por otro lado, la exchica Yingo aseguró que es una persona competitiva y que siente mucha confianza de sus capacidades. «Siempre he sido deportista, toda mi vida practiqué básquetbol, me gusta mucho cuidarme, ir al gimnasio, hacer pesas. Soy una fuerte competidora y yo creo que no me gana nadie de los que están, ni siquiera los hombres», señaló Faloon.

Cabe destacar que los participantes que ya están confirmados para el nuevo espacio de Canal 13, ¿Ganar o Servir? son Naya Fácil, Botota Fox, Coca Mendoza, Luis Mateucci, Pangal Andrade, Blue Mary, Oriana Marzoli, Gala Caldirola y Alejandro Pérez.