Pamela Díaz explota durante actividad en Tierra Brava: «Me jodió el ánimo…»

Las emociones están al mil en Tierra Brava, cada vez los participantes se acercan cada vez más a la recta final y se nota la tensión en la hacienda.

En esta ocasión, Pamela Díaz fue impactada por el mensaje que el hermano de Jhonatan Mujica le envió en Tierra Brava. Esto, durante la visita de los animadores del matinal Tu día, Priscilla Vargas y José Luis Repenning.

Durante una actividad en la que desayunaron con los participantes, los animadores les mostraron saludos en video de parte de sus familiares con el objetivo de emocionarlos, y el hermano de Jhonatan Mujica incluyó un mensaje para La Fiera.

«Dale un saludo y gracias de mi parte a Fabio, porque te sacó un gran peso de encima. No tengo nada contra esta chica, pero, hermano, estás en otras ligas», comentó sin filtro Christian Mujica.

Por otro lado, la madre de la familia Mujica no dudo en preguntarle a Díaz si los sentimientos que tuvo por Jhonatan fueron verdaderos.

El modelo no demoró en excusarse e indicó que: «Tal vez mi hermano no utilizó las mejores palabras, nunca fue su intención decir que Pamela fue un peso, él sabe que cuando me engancho con alguien soy capaz de dejar mi carrera de lado por esa persona».

Asimismo, la ex de Jean Phillipe Cretton dijo que «al hermano no le voy a contestar. Pero a la mamá le mando un beso y le digo que lo que yo pasé con Jhonatan fue real, nadie me va a obligar a darle un beso a alguien».

La reacción de Pamela Díaz luego de los comentarios

Al terminar la actividad, Pamela Díaz no reaccionó de la mejor forma al video que le presentaron en el encierro. «Este hueón se me cruzó. Me jodió el ánimo. Yo soy pesada, hasta ayer lo quería, hoy me importa una raja», disparó.

Además, agregó que: «La situación me superó, yo lo bloqueo no más, no tengo nada que decirle».

En ese contexto, Mujica aclaró la situación y le comentó a Botota que su hermano no se expresó de la mejor manera con sus palabras y se desubicó con sus dichos.

Así mismo, agregó que «Mi hermano se mandó una cagada, pero yo entiendo a lo que va».

Para cerrar, declaró «Ella se sintió pésimo, pero no puedo defender a alguien que ni me ha hablado. Si nuestra relación fuera como cuando ella se fue, sí, pero no sé qué está pasando. Ya me cansé de este juego, estoy chato. Estoy apagado».