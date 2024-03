«Se cancela la boda»: Revelan quiebre amoroso entre popular cantante chileno y su pareja 16 años menor

Recientemente, se dio a conocer una noticia que impactó fuertemente al mundo de la farándula. Hablamos del quiebre amoroso entre Leo Méndez y Beatriz Fuentes, quien tiene 16 años menos que el cantante.

«La historia tuvo un final feliz, estamos juntos, y estamos felices de que vamos a dar este paso», señaló en enero de este año el artista.

No obstante, la historia dio un radical giro. Así lo dio a conocer el periodista Hugo Valencia a través de sus redes sociales.

«Dj. Méndez y Beatriz Fuentes anunciaron su matrimonio en enero pasado. Puedo confirmar hoy que ya no siguen juntos y se cancela la boda», indicó el periodista mediante sus historias de Instagram, según consignó FMDOS.

«Hace unas semanas él subió una historia que a mí me despertó un poco la alerta y le pregunté tanto a él como a ella si es que seguían juntos y ambos me dijeron que sí. Sin embargo, hace un par de minutos, yo confirmé por distintas fuentes que ellos están efectivamente separados, que no se van a casar, para que todos entiendan, me dicen ‘el que nace chicharra, muere cantando'», agregó Hugo Valencia sobre la relación del cantante nacional.

Además, el periodista expresó que «según información que yo tengo, hay diferencias irreconciliables entre ambos. Al parecer el quiebre no ha sido en muy buenos términos».

Esta noticia generó gran revuelo, por lo que Beatriz Fuentes se refirió al tema y aclaró la situación sobre su relación con Leo Méndez.

Beatriz confirma quiebre amoroso con Leo Méndez

Ante el gran escándalo que generó esta noticia, en conversación con AR13, Beatriz Fuentes abordó el tema y confirmó su separación con el popular cantante chileno.

«Teníamos diferencias en ciertas cosas y lo más sano fue terminar», expresó.

Por su parte, el cantante no se ha referido al tema. Sin embargo, ambos han eliminado todas sus fotos juntos en Instagram.