«Bailas pésimo, pero…»: Ex Morandé con Compañía impactó con insólita presentación en Got Talent Chile

En estos días, el nuevo espacio de CHV, Got Talent Chile, está realizando audiciones a diversos participantes que buscan ganarse su lugar en el programa de talentos. En este sentido, en el episodio de este domingo un exintegrante de Morandé con Compañía sorprendió con una llamativa presentación.

Nos referimos a Gonzalo Salazar, quien subió al escenario para realizar un show que lo hizo conocido hace varios años.

El ex Morandé con Compañía señaló que cantaría y bailaría al llegar a Got Talent Chile. Sin embargo, nadie esperaba que realizará una imitación de Peter la Anguila. De este modo, hizo los recordados pasos del cubano que fue viral en 2013.

Incluso, al finalizar el show, Gonzalo Salazar sorprendió a los jueces tras sacarse la polera y lanzársela a los espectadores.

La reacción del jurado de Got Talent Chile frente a esta inesperada presentación

Según consignó Corazón, Diana Bolocco, lo evaluó y aseguró que le causó mucha risa. «Sabes que tengo tantas ideas en la cabeza. Me hiciste disfrutar a concho, y parece que no soy la única. Me reí muchísimo, aunque no sé si era la intención de tu show, pero no importa», indicó.

Ante esto, el exintegrante de Morandé con Compañía, le consultó: «¿Tú conoces a Peter la Anguila?». Luego, agregó: «Bueno, lo tienes aquí de frente». Instante en el que se quitó la ropa que llevaba puesta y quedó en bóxer.

Luego, Pancho Reyes también entregó su apreciación sobre la presentación de Salazar en Got Talent Chile. «Cantas pésimo, bailas pésimo, pero tienes una personalidad increíble y eso es muy entretenido y eso nos saca de nuestras rutinas. Es muy difícil calificar tu espectáculo porque es pésimo, y es tan pésimo que te doy un sí», mencionó el actor.

Por otro lado, Leonor Varela señaló: «Lo pasé tan bien, me reí un montón, pero no sé para dónde va. Y como no hay un talento para desarrollar, desgraciadamente te voy a dar un no».

Es importante mencionar que Antonio Vodanovic también votó que no. De este modo, el exintegrante de Morandé con Compañía no logró conseguir los tres votos para pasar a la segunda fase del programa, Got Talent Chile.