«Muy sobrio»: Luis Slimming se reencuentra con alcalde de Marchigüe tras talla que le dedicó en Viña

Recientemente, se concretó el reencuentro entre Luis Slimming y Cristian Salinas, alcalde de Marchigüe, a quien Don Comedia le dedicó una chistosa talla en su exitosa presentación en el Festival de Viña.

«Es un pueblo muy lindo que queda en la sexta región y que entre Pancho Saavedra y Sabingo se lo pelean. Es el típico pueblito que le encanta mostrar a la tele», partió indicando el humorista en dicha instancia.

«Me invitaron al Festival de la Vendimia y yo no tenía ningún chiste nuevo que contar, los había contado todos recién en la tele. Y un colega humorista me dice ‘relájate, llega con puros chistes ordinarios, relájate. Luis, los chistes de pi… en regiones los valoran más que el agua potable, de verdad que sí. No trates de hacerte el inteligente, el cool, anda con puro manguaco, Luis. Puro manguaco’. Y le dije ‘gracias por sus consejos, Don Carter, pero igual me gustaría escuchar una segunda opinión, no sé'», agregó Luis Slimming durante su show en el certamen viñamarino.

«Tuve que llegar con esos chistes ordinarios, y era un festival familiar. No llevaba ni cinco minutos en el escenario y un viejo me empieza a gritar ‘hay niños’ Un viejo todo meao, curao desde el día anterior. Recién había estado un grupo urbano cantando ‘con el prepucio te lo saco sucio’ y nadie reclamó por los niños. Y conmigo era ‘hay niños, hueón’. Un viejo todo cagado, todo meado, borracho’. Después caché. Era el alcalde de Marchigüe», lanzó el humorista.

El reencuentro de Luis Slimming con el alcalde de Marchigüe

Este sábado, en la Fiesta del Vino, Luis Slimming se reencontró con el alcalde y la gente de Marchigüe.

«Feliz de haberme reencontrado con Marchihue y su gente, que justo después de que hiciera un chiste de ellos en Viña, sufrieron una lamentable tragedia, me alegro mucho que estén saliendo adelante», escribió Don Comedia en Instagram.

«Esta vez, la única pifia que escuché, fue el viejo del maní. El alcalde, muy simpático, muy correcto, muy sobrio», agregó Luis Slimming.