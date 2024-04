Confirman muerte de O.J. Simpson, exestrella de la NFL que protagonizó el recordado «Juicio del Siglo»

Durante la jornada de este jueves se confirmó la partida de O.J. Simpson, ex jugador de la NFL que protagonizó el denominado «Juicio del Siglo», que impactó al mundo en la década de los 90.

Recordemos que el exjugador de fútbol americano, fue juzgado por el asesinado de su exesposa y su amigo Ron Goldman.

La noticia de su muerte fue entregada por su propia familia mediante la cuenta de X de O.J. Simpson. Además, explicaron que la causa fue un cáncer.

«El 10 de abril, nuestro padre, Orenthal James Simpson, sucumbió a su batalla contra el cáncer. Estaba rodeado de sus hijos y nietos», partieron señalando.

«Durante este tiempo de transición, su familia le pide que respete sus deseos de privacidad y gracia», agregaron a través de X.

On April 10th, our father, Orenthal James Simpson, succumbed to his battle with cancer.

He was surrounded by his children and grandchildren.

During this time of transition, his family asks that you please respect their wishes for privacy and grace.

-The Simpson Family

— O.J. Simpson (@TheRealOJ32) April 11, 2024