«Me voy feliz y orgulloso de mí»: Polémico personaje es el nuevo eliminado de Tierra Brava

En el último capítulo de Tierra Brava, Miguelito fue eliminado del reality, luego de enfrentarse con Nicolás Solabarrieta.

Cabe destacar que Nico fue el tercer participante más popular del encierro (con un 16.6% de los votos), por lo que tenía la opción de seleccionar con quien irse a duelo.

De este modo, escogió a Miguelito. «Hoy compito con un amigo», señaló Nicolás Solabarrieta.

Por otro lado, el humorista indicó: «Vamos, con todo. Yo ya hice historia, para qué más».

La eliminación de Miguelito en Tierra Brava

Antes de que iniciara el duelo de eliminación, Nicolás Solabarrieta entregó sus motivos para escoger a Miguelito. «Nunca había competido con él y me quedé con la sensación de que me gustaría enfrentarme a él. Sé que es un tremendo competidor y le tengo mucho cariño, pero mi objetivo es ganar el reality«, expresó.

Por otro lado, Miguelito mencionó: «Yo creía que iba a llegar al mes, pero me he sorprendido gratamente de mi desempeño. Yo creo que hoy gana Nicolás, pero no se la voy a hacer fácil, y si me toca ganar o perder, que sea con honor».

Luego, tras competir, Nicolás Solabarrieta venció al conocido comediante. La prueba consistió en rescatar jarrones y romperlos para rescatar pelotas de su interior. Instancia en la que Miguelito cometió algunos errores que lo retrasaron.

Cabe destacar que a pesar de haber perdido, el ex MCC se mostró conforme con su desempeño. «Cometí un par de errores que me costaron, sin eso yo creo que hubiéramos terminado más ajustaditos. Pero me voy feliz y orgulloso de mí, y qué mejor que haya ganado una persona a la que le tengo cariño, y ojalá se meta a la final», señaló.

La salida de Miguelito afectó a Shirley, quien demostró pena tras su eliminación.

Con este resultado, Nicolás Solabarrieta logró posicionarse como el tercer finalista de Tierra Brava. Además, los animadores indicaron que el próximo duelo será entre Luis y Gabrieli.