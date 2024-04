DJ BoBo regresará Chile para revivir la época dorada del erudance: ¿Cuándo es el show y cómo comprar entradas?

Después de 12 años, en el marco de su gira «EVOLUT3ON» DJ BoBo regresará a Chile. Instancia que promete traer toda la nostalgia de los años 90.

El popular músico, bailarín y productor musical llegará a nuestro país y hará recordar la época dorada del eurodance.

Acá, se podrá disfrutar de los grandes hits de DJ BoBo, los que sin duda marcaron a la generación de los años 90. «Somebody’s Dance with Me», «Freedom», «Everybody» y «Let the Dream Come True», son algunos de los éxitos del destacado artista, los que hasta el día de hoy siguen sonando en fiestas de distintos lugares del mundo.

Recordemos que el reconocido músico comenzó su camino en la música en 1989. Sin embargo, fue en 1993 donde logró alcanzar gran éxito, gracias a su primer álbum llamado «Dance with Me». Este trabajo discográfico posicionó a DJ BoBo como uno de los artistas más influyentes de la escena del pop y el eurodance. Eso sí, no solo en ámbito de la composición musical, sino que también como productor.

Es importante destacar que en la última visita que realizó el artista a nuestro país, se presentó en el Teatro Caupolicán. Hecho que ocurrió hace 12 años.

¿Dónde y cuándo es el concierto de DJ BoBo en Chile?

El show que marca el regreso de DJ BoBo en Chile está agendado para el 30 de agosto de este año.

Además, el Movistar Arena será el recinto en el que se presentará el destacado músico, bailarín y productor musical.

Venta de entradas

Las entradas para el próximo concierto de DJ BoBo en Chile están disponibles mediante la página web de Puntoticket.

A continuación te dejamos los precios de las entradas:

Diamante: $79.350

Platinum: $67.850

Golden: $56.350

Silver: $51.750

Platea Baja Golden: $44.850

Platea Baja Silver: $40.250

Tribuna (agotado): $ 25.300

Platea Alta Golden: $34.500

Platea Alta Silver: $29.900

Silla de Ruedas: $51.750

Acompañante Silla de Ruedas: $51.750