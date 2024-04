«En agilidad te reviento»: Nicolás Solabarrieta protagoniza fuerte discusión con conocido participante de Tierra Brava

En un reciente capítulo de Tierra Brava se vivió un tenso momento entre dos participantes del reality. Nos referimos a Nicolás Solabarrieta y Fabio Agostini.

Todo comenzó cuando los miembros del encierro estaban compartiendo en la terraza y Agostini señaló que le gustaría que se diera una competencia entre capitanes.

Ante esto, Nicolás Solabarrieta indicó que el español no ha sido tan buen competidor.

Por su parte, Luis Mateucci señaló: «A mí me chupa un huevo. Yo tengo que ganar y tengo que ganar, me chupa un huevo si seas vos (Fabio), sea Nico, sea Shirley o la chuchuca. Sin dolor, sin lesiones».

Posteriormente, Agostini expresó que estaría reventado con Botota.

Fuerte discusión entre Nicolás Solabarrieta y Fabio Agostini

Nicolás Solabarrieta se mostró molesto con el español y le señaló: «No reclames tanto porque después de Miguelito, eres el segundo de vacaciones. Fuiste a dos salvaciones, una porque la cagaste vo’ porque te escapaste».

«La única prueba que me ganaste fue porque tienes más fuerza que yo, pero en agilidad te reviento, y cinco banderas no aguantas», agregó.

Además, Nicolás Solabarrieta le mencionó a Fabio Agostini que cuando perdieron nunca se autonominó para salvar a alguien de su equipo.

Ante esto, el español expresó: «Esa es una pelotudez. En competencia soy uno de los que más ha demostrado, a todo el que me han puesto delante le he ganado. Yo me he salvado el c..o solo, y ese es el juego. Es estúpido autonominarse».

«Por ser capitanes somos los que más críticas nos llevamos, los que más decisiones de m… tenemos que tomar, los que más estrés tenemos. No estoy de vacaciones como dices», finalizó Fabio Agostini. Además, luego Nicolás Solabarrieta se disculpó por sus dichos.

Cabe destacar que falta muy poco para el término de Tierra Brava. La final del reality se emitirá el domingo 21 de abril a través de Canal 13.