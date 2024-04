«Eras un gran jurado»: Diana Bolocco protagoniza tenso momento con Antonio Vodanovic en Got Talent Chile

En el último capítulo de «Got Talent Chile», Diana Bolocco protagonizó un tenso momento con Antonio Vodanovic. Esto ocurrió mientras evaluaban a Eliel Ormazábal, quien imitó a Cecilia, La Incomparable en el programa de talentos.

En este sentido, Vodanovic y Varela no quedaron del todo conformes con la presentación, ya que, según explicaron, no era el espacio para realizar imitaciones.

«Eres un muy buen imitador, tu presencia lo dice todo. Pero estamos buscando a talentos originales, no imitadores. Creo que ese es el gran problema del espectáculo tuyo», indicó el conocido comunicador.

Cabe destacar que Leonor Varela estuvo de acuerdo con Antonio Vodanovic. «Yo me pregunto lo mismo que Antonio. Para que el espectáculo tenga una progresión, tenemos que ir viendo cosas nuevas y que nos sorprendan», expresó sobre la presentación de Ormazábal en el programa de CHV.

El tenso momento entre Diana Bolocco y Antonio Vodanovic

Diana Bolocco no estuvo de acuerdo con sus compañeros. «Yo no me leí ese manual de Got Talent que se leyeron Antonio y la Leo», partió indicando.

«No sé por qué no puede haber imitadores acá. Si eres un imitador y eres seco, ¿por qué no puede ser ese tu talento?», consultó.

Ante esto, Antonio Vodanovic le contestó: «Durante tres años tuvimos un programa que se llamaba ‘Yo Soy'».

Sin embargo, Diana Bolocco no se quedó callada. «No lo discuto y eras un gran jurado ahí, el programa es muy bonito, yo lo vi mucho, pero aquí, ¿por qué no puede haber cabida para un gran imitador?», expresó.

«Me tomaré de las palabras de mis colegas, porque ellos también te encontraron bueno y yo te encuentro igual de bueno. Eso es un gran talento. Me basta con eso», añadió la comunicadora.

Cabe destacar que, finalmente, el imitador de Cecilia, La Incomparable, logró pasar a la siguiente fase del programa de talentos, The Got Talent Chile.