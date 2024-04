«Están llenos de gente pintamonos»: Popular exparticipante de Gran Hermano descarta entrar a un reality en Canal 13

Recientemente, el exintegrante de Gran Hermano, Jorge Aldoney interactuó con sus seguidores en Instagram y respondió una pregunta sobre la posibilidad de ingresar a un nuevo reality en Canal 13.

Ante esto, según consignó Página 7 su respuesta fue categórica. «No hay ninguna posibilidad de que yo sea una persona atractiva para el equipo de producción de Canal 13, ni aquí ni en 10 años«, señaló.

«Todo me da cringe, me carga la gente pintamonos y los realities están llenos de gente pintamonos, sobre todo en el formato de Canal 13″, añadió Jorge Aldoney.

Sin embargo, esto no fue todo. El exparticiapante de Gran Hermano, también indicó que «no me gustan los tongos, no estoy apto para tener ningún romance, lo pasaría pésimo y como dije, no soy atractivo para ese tipo de realities».

Además, habló sobre algunos excompañeros del espacio de CHV.

«Sé que entran Fran, que puede entrar Rai, que entra Gonzalo Egas, que me invita a sus peleas. Son los tres que mejor me caen, así que les vaya excelente. Ojalá gane uno de esos tres», expresó.

Asimismo, agregó que «Ojalá les sirva entrar a un reality show, sobre todo a los de Canal 13, es una apuesta bastante arriesgada, porque me imagino que se sigue una pauta, que es muy distinto al reality donde yo estuve».

Por otro lado, con respecto a su experiencia en realitys, señaló: «Al menos el tren de los reality, para mí, ya fue».

Filtran nuevo integrante de «¿Ganar o Servir?»

Es importante mencionar que recientemente Infama dio a conocer que Canal 13 llegó a un acuerdo con un recordado personaje de televisión para que se una a «¿Ganar o Servir?».

Hablamos de Maickol González, más conocido como Dash por su participación en «Perla» y «Dash y Cangri». De este modo, el joven se podría reencontrar con su expolola Blue Mary en el nuevo reality.