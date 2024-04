«No tengo nada que perdonar…»: Mauricio Medina impacta tras aclarar su relación con Paul Vásquez

Mauricio Medina, también conocido como «El Indio» estuvo presente en el programa «Todo va a estar bien» de Vía X. Instancia en la que tuvo una íntima conversación con Eduardo de la Iglesia.

En esta oportunidad, el popular humorista habló sobre su relación con Paul Vásquez, con quien conformaron la recordada dupla Dinamita Show.

Mauricio Medina aclara su relación con «El Flaco»

Tras ser consultado por Eduardo de la Iglesia, sobre de qué cosa no quería hablar, Mauricio Medina señaló que «del tema recurrente: de la separación con el Flaco y todo eso. A mí no me interesa hablar de eso ya. Creo que las cosas tienen su principio y su final».

Si bien dijo que no quería referirse a Paul Vásquez, añadió: «Nosotros tuvimos un buen inicio, tuvimos un tiempo marcando, trabajando mucho y muy bien, pero ya fue, se acabó».

Además, según consignó Publimetro, Mauricio Medina señaló que constantemente le preguntan en reses sociales sobre un posible regreso con El Flaco. «Me preguntan siempre en los live de TikTok si volvería con el Flaco, si nos perdonamos, pero yo no tengo nada que perdonar. Creo que es lo que es, nomás, ya no funcionó y nos dejamos de hablar hace más de 7 años», indicó.

«No me interesa volver a tener una relación con alguien que… la verdad es que no le veo la razón de volver», agregó.

De este modo, Mauricio Medina terminó con las esperanzas sobre un posible regreso de Dinamita Show.

Además, Eduardo de la Iglesia le consultó si es que Paul Vásquez se contactó con el luego del complejo estado de salud que vivió.

Es importante mencionar que durante el año pasado, Mauricio Medina vivió un delicado momento producto de la diabetes que padece. El comediante estuvo internado e incluso sufrió la amputación de uno de sus pies.