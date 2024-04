«Nunca en mi vida había visto…»: Nueva eliminación en Tierra Brava causa gran impacto

Este domingo se vivió un nuevo duelo de eliminación en Tierra Brava. Instancia en la que se definió al cuarto semifinalista del espacio televisivo.

De este modo, Luis Mateucci y Gabrieli se enfrentaron en una competencia que requería gran fuerza y destreza.

Duelo muy peleado

El duelo estuvo muy peleado desde su inicio. De hecho, por un momento la competidora brasileña tomó la delantera luego de que Luis Mateucci se cayera. Sin embargo, al instante de armar un rompecabezas, el argentino logró recuperar la ventaja y posteriormente ganar la competencia.

Ante esto, Gabrieli cayó al suelo llorando producto de la frustración con sus manos llenas de llagas, por lo que fue consolada por Fabio. Además, después el argentino también se acercó para entregarle su apoyo.

«Hay que felicitar a Gabrieli, es una ganadora, me puso en aprietos. Cuando me descuidé me pasó. Me saco el sombrero por ella, tenía muchas posibilidades. Es una guerrera de cojones», expresó Luis.

Por otro lado, Gabriela también habló luego de perder frente a Luis Mateucci. «Me siento orgullosa de haber terminado la prueba, de no habértela hecho fácil. Estoy emocionada porque soy muy competitiva y quería ser semifinalista. Estoy orgullosa de mí porque cuando vi la prueba dudé de mí, hace mucho tiempo no me pasaba, pero lo hice hasta el final. Saqué fuerzas no sé de dónde, de mi mamá», señaló.

Además, a pesar de ser eliminada de Tierra Brava, la brasileña dio a conocer sus intenciones de quedarse en el reality para acompañar a sus compañeros.

«Me voy a quedar porque aparte de sentirme una campeona, tuve algunos momentos muy difíciles, pero quiero salir con todos sintiéndome una finalista. Y sé que cuando vuelva a mi casa los voy a extrañar mucho. Fabio sabe que aquí estoy sola y es la primera vez en mucho tiempo que me sentí en una familia», expresó Gabrieli.

Desempeño de Gabrieli causó gran sorpresa en sus compañeros

Fabio le dedicó un emotivo mensaje a Gabrieli luego de la competencia. «Siéntete orgullosa, eres una máquina, quedamos todos boquiabiertos. Éste se cag… de miedo, se cayó, por un momento pensamos que le ibas a ganar. Te felicito, tienes más cojones que yo. Tu madre va a estar muy orgullosa de ti», indicó.

Por otro lado, Nicolás Solabarrieta indicó: «Nunca en mi vida había visto a una mujer competir de esta manera. Nunca me lo imaginé y no creo que lo vuelva a ver».