«Todavía no me pagan»: Paul Vásquez lanza dura acusación sobre su participación en película de Fabrizio Copano

Este viernes se emitió un nuevo capítulo de Podemos Hablar, espacio de CHV que es animado por Julio César Rodríguez. En este episodio uno de los invitados fue Paul Vásquez, quien se refirió a diversos temas, entre ellos su participación en la película «Barrio Universitario» (2013), la que fue escrita por Fabrizio Copano y Pedro Ruminot.

Todo surgió cuando JC consultó a los invitados sobre quién se ha sentido estafado en un trabajo. Ante esto, El Flaco se paró y pasó al punto de encuentro.

«Estaba en una etapa muy importante y me llaman por teléfono y me dicen ¡Flaco…! nosotros tenemos un proyecto de cine…estamos haciendo una película Barrio universitario, donde el protagonista es Fabrizio Copano», expresó Paul Vásquez, según consignó Publimetro.

Ante esto, de acuerdo al medio nombrado, el humorista se mostró muy interesado en la propuesta. «Cine, cine. Yo vengo de los VHS y tengo la oportunidad de hacer cine ¡wow! Yo me veía con Oscar, celebrando», reveló.

«Y me dicen.. ‘Necesitamos tu voz, para que tú seas la voz de un robot'», añadió Paul Vásquez.

Además, el ex Dinamita Show confesó que llegaron a un acuerdo económico e incluso asistió a la Premiere. Sin embargo, expresó que nunca recibió el pago. «Barrio universitario fue un éxito de taquilla y estamos en el 2024 y todavía no me pagan», señaló.

Paul Vásquez vuelve a arremeter contra Luis Slimming

Cabe destacar que en el último episodio del espacio conducido por Julio César Rodríguez, Paul Vásquez también se refirió a la polémica con Luis Slimming.

«Debes respetar la vida y, por último, debiste haber respetado mi trayectoria. Yo, en 1996, cuando toqué el cielo, tú apenas tenías 11 años. Yo soy un triunfador de Viña del Mar, seis veces, siete gaviotas. La drogadicción, Luis, es tragedia», indicó El Flaco.

«Tus disculpas no debieron haber sido públicas porque tú tienes mi número, debiste haberme llamado», agregó Paul Vásquez.