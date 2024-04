«Pablo Chill-E me noqueó»: Reconocido referente urbano internacional sorprende tras recordar conflicto con el género chileno

Recientemente, el popular productor puertorriqueño, Álex Gárgolas, fue entrevistado por el podcast Molusco TV. Instancia en la que se refirió a un antiguo conflicto con los cantantes de la escena urbana nacional.

Recordemos que a mediados del 2022, Gárgolas protagonizó una fuerte polémica con el género urbano chileno. El productor musical preparaba un álbum con diversos artistas del movimiento. Sin embargo, realizó unas declaraciones que no gustaron mucho en nuestro país.

«Ahora viene la prueba de fuego para los chilenos. Cuántos se van a quedar sonando en regiones de Chile y los que van a trascender al mundo. Asia, África, Estados Unidos, Canadá, PR, Inglaterra, México, Alemania, Japón. Cuántos van a tener sus propios jets privados y sus Rolls-Royce. Ahora que Chile está en el mapa», expresó Álex Gárgolas en dicho periodo.

Esto no le gustó a los artistas chilenos. De hecho, Pablo Chill-E señaló: «Pa los de afuera, absténganse de opinar sobre algo que no vivieron, ni ayudaron a florecer. Quizá no somos millonarios, pero pa allá vamos».

Posteriormente, el conflicto agarró mucho vuelo y diversos exponentes de la escena nacional arremetieron contra el productor puertorriqueño.

Ahora, después de bastante tiempo, Alex Gárgola se refirió a este episodio.

Alex Gárgolas reconoce su derrota contra el género urbano chileno

En el podcast, Molusco TV, Alex Gárgolas habló del conflicto que vivió con el género urbano. «No podemos perder la perspectiva que eso es un negocio, la música es un negocio, pero también un entretenimiento. Y yo entiendo que unas palabras que dije en ese momento se sacaron de contexto, y se fue más allá», expresó.

«Hoy en día admito que me dieron un knockout bien cabrón (…) Me callaron la boca», añadió.

Además, Alex Gárgolas añadió: «No lo hice con mala intención, lo hice como una motivación y Pablo Chill-E me noqueó, tengo que reconocer que ese chamaquito tiene un poder de convocatoria increíble en Chile»

«Pablo si me estás viendo, te la doy cabrón. Ha sido el único knockout que me han dado en la carrera en 30 años», comentó.