«Cuántos van a tener sus jets privados y sus Rolls-Royce»: Las palabras de Alex Gárgolas que sacaron ronchas entre los artistas chilenos

Para nadie es indiferente que el género urbano chileno ha crecido un montón en el último tiempo. Tanto para aquellos que vienen siguiendo el trabajo de los artistas nacionales desde hace años, como para aquellos que no gustan de la música que proponen.

Es por eso que muchos se sorprendieron con las declaraciones de Alex Gárgolas en la noche del pasado miércoles 3 de agosto.

El conocido productor puertorriqueño, que pronto saldrá con un álbum de solo artistas urbanos nacionales titulado «Reggaetón Chileno Vol.1», compartió una serie de reflexiones sobre «lo que se viene» para la escena musical de nuestro país.

«Ahora se viene la prueba de fuego para los chilenos. Cuantos se van a quedar sonando en regiones de Chile y los que van a trascender al mundo», inició Alex Gárgolas en una publicación de sus historias que posteriormente subió a su perfil.

El puertorriqueño nombró una serie de países como ejemplo y agregó «cuántos van a tener sus propios jets privados y sus Rolls-Royce. Ahora que Chile está en el mapa», complementó.

De inmediato, Gárgolas aclaró que en muchas ocasiones ha dicho que el movimiento chileno creció por si solo; sin embargo, procedió a plantear una pregunta, para aquellos que deseen su «ayuda» y los que no. «No hay break para tío Gargo. Los míos de Chile que cuenten conmigo siempre para las que sea y los que no ps sigan por ahí tratando», remató.

La reacción desde Chile

«Los artistas urbanos chilenos nunca hemos necesita la ayuda de nadie pa’ sonar afuera (porque nadie quería ayudarnos tampoco). Y ahora que está toda la vuelta armada, menos!!!», comenzó diciendo Pablo Chill-E en sus historias de Instagram.

Además, el cantante también envió un claro mensaje a sus colegas, asegurando que todo lo conseguido no es gracias a nadie externo. «Pa’ los de afuera absténganse de opinar de algo que no vivieron ni ayudaron a florecer. Quizás no somos millonarios, pero para allá vamos», aseguró.

Esta respuesta sin destinatario causó un gran revuelo en redes, por lo que el mismo Alex Gárgolas tuvo que salir a aclarar la situación.

«Mi gente todo bien con @shishibosspaulito no vean mostros donde no hay. Estábamos hablando ahora mismo. El man es real al igual que yo», señaló el puertorriqueño.

El siguiente turno fue de Balbi El Chamako, ya que la voz de «Olvidona» también compartió un claro mensaje, junto a una foto con la bandera de Chile.

«Sáquense nuestro país de su boca, hablan como si hubieran estado apoyando el género desde siempre», respondió el artista urbano, uniéndose a las palabras de Pablo Chill-E sobre los reales responsables del crecimiento de la escena nacional.

Por su parte, la «pantera» Soulfía también usó sus historias para referirse al tema.

«No quiero Rolls-Royce o jet privado, quiero la gente sienta la música, quiero justicia para el pueblo de Chile», expresó la voz de «Mírame a la Cara.

Además, también manifestó un especial anhelo personal. «… que las personas dejen de validar a los artistas por su popularidad y se valore la música, el arte, el corazón y talento», cerró la artista nacional.

Cabe destacar que para el álbum de Gárgolas titulado «Reggaetón Chileno Vol.1», están considerados Marcianeke, Cris MJ, Marcianeke, AK4:20, Pailita, El Jordan 23, Standly, King Savagge, Paloma Mami, Young Cister, Polimá Westcoast, Julianno Sosa y Gospeel.