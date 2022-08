Anita Alvarado rompe el silencio tras su operación: «No le tengo miedo a la muerte»

Anita Alvarado encendió las alarmas hace un par de días, después de ser internada en la Clínica Vespucio por un intenso dolor de estómago. Aunque más tarde, le diagnosticaron una anemia severa.

Además, encontraron una fuga de sangre, le realizaron una colonoscopia y una endoscopia, antes de ser operada el martes recién pasado. Tras esta intervención quirúrgica, la empresaria contó que le extirparon «el útero, las trompas y un quiste que medía entre 8 a 10 centímetros», reveló Anita Alvarado en conversación con LUN tras ser dada de alta.

Pero no solamente eso, ya que este viernes la ex Geisha chilena tendrá un control médico. Y también, en 12 días más se sabrá los resultados de la biopsia, después de lo que le encontraron en su intestino y en su estómago.

La reacción post operatoria de Anita Alvarado

Pese a que la operación fue un éxito, la también actriz claramente no lo pasó bien. Asimismo, en diálogo con el medio antes mencionado, relató lo que le pidió a los doctores antes de ser operada.

«Sáquenme todo lo que no sirva. Ya tengo los hijos que quise, son hermosos, maravillosos y no quiero tener un riesgo mañana. Finalmente, me dejaron los ovarios. Yo le digo a la gente que nunca tengan o se aguanten el dolor, que vayan y se vean», expresó Anita Alvarado.

Del mismo modo, la empresaria señaló que lo aceptó de buena forma todo el proceso médico y aseguró que ella es creyente. «Dios va a hacer conmigo lo que tenga que hacer y ahí entendí que no le tengo miedo a la muerte. ¿Cómo vas a querer si no vas a ser activa para tus hijos?», añadió.

La ex Geisha también, al igual que como contó su hija Angie, se sorprendió con su llegada desde Australia y la confundió con una enfermera. También demostró sus felicidad por su presencia, la misma que los hermanos menores de Angie.

Anita Alvarado de igual forma se mostró contenta por salir de la clínica y poder compartir un almuerzo con su hija mayor (que volverá a Australia este viernes) y sus hijos más pequeños. Igualmente, relató que se dedicará el fin de semana a sus retoños y agradeció a todo el equipo médico por la atención.