Raúl Peralta celebra su aniversario con Lisandra Silva con un coqueto video

Lisandra Silva y Raúl Peralta se han transformado en una de las relaciones más queridas del mundillo de la farándula. Y no solo eso, ya que ambos han podido reunir a un gran grupo de seguidores en redes que están totalmente atentos a cada movimiento de la relación.

Tal es el caso de los frutos del matrimonio del bailarín y la empresaria cubana: Noah, el retoño mayor, y la bebita que recientemente llegó a este mundo, la pequeña Leiah. Los fanáticos de la ex chica reality y de la pareja, han seguido atentamente sus embarazos y la crianza de sus hijos.

Es por eso que recientemente muchos se sorprendieron con la publicación que de Raúl Peralta, quien celebró otro aniversario más con Lisandra Silva. La voz de «Moet» compartió un osado registro que grabó junto a la cubana a días de conocerse, y reveló cómo se ganó el corazón de su esposa.

El prendido video de la pareja en su aniversario

«FELIZ ANIVERSARIO MI VIDA 👑 Cuando hicimos este video con @lisandrasilva nos conocíamos hace unos días… yo nunca le dije nada hasta un par de semanas después», reveló Raúl Peralta en una de sus más recientes publicaciones.

De la misma forma, el bailarín contó cómo quedó flechado al instante. «… pero cuando tuve en frente a esta Cubana hermosa por primera vez sentí calor, me puse nervioso, no podía ni hablarle… No sabía q hacer 😅 QUEDÉ LOCO, nunca había sentido algo así en mi vida…», complementó.

Además, Raúl Peralta miró para atrás, todo lo que ha pasado con Lisandra Siva, y aseguró que sus vidas estaban destinadas a encontrarse como en las películas románticas. «La tuve que seguir hasta una isla en Europa, llegue pa allá y luego se me fue hasta Cuba… me costó mucho tiempo conquistarla, pero hice todo lo que tuve que hacer y lo logre 👑», reveló uno de los miembros de «Los Power».

El bailarín también hizo hincapié en el cuarto aniversario y sus dos bendiciones: Noah y Leiah. Raúl Peralta llenó de flores a la empresaria cubana y remató la extensa bajada del video con un romántico mensaje. «Lo nuestro es para siempre, juntos no nos entran balas ⚔️❤️🛡 FELICES 4 AÑOS AMOR DE MI VIDA», cerró el bailarín.

A la publicación masivamente visualizada, obviamente tendría que llegar Lisandra Silva, quien respondió con otro mensaje que refleja el amor en los tortolitos. «¡Mi vida! ¡Qué hermosas palabras! ¡Qué linda aventura ha sido encontrarte, amarte y hacer una vida contigo! ¡Mi Partner, mi amigo y amante! ¡Padre de mis hijos! Te amo ❤️», comentó la cubana en la celebración publicada en redes.