Polémica participante de Tierra Brava lanza fuerte mensaje tras ser eliminada: «Siento que la victoria no se la lleva alguien que…»

Este lunes se emitió un nuevo capítulo del reality de Canal 13, Tierra Brava. Instancia en la que se vivió un nuevo duelo de eliminación.

De este modo, Chama y Gabrieli, quienes no tienen una buena relación, tuvieron que enfrentarse. La prueba consistió en transportar ruedas, pasar por estrechas ratoneras y escalar algunas plataformas.

Fue en este contexto que Chama se golpeó con unos fierros, por lo que se comenzó a quejar por un fuerte dolor de espalda. Ante esto, la brasileña tomó ventaja en el duelo de eliminación de Tierra Brava.

De hecho, por este mismo motivo la venezolana tuvo que ser atendida por paramédicos. Posteriormente, en la ambulancia señaló que no podía seguir compitiendo.

Luego, en conversación con Karla Constant confesó que se trata de una lesión que arrastra hace un tiempo. «Es una lesión de la cervical que hace que me maree y me da el tirón. Acabó como menos quería. Me habría encantado terminar la competencia. No es la forma en la que me quería ir», explicó tras perder el duelo de eliminación de Tierra Brava.

Ante esto, sus compañeros le dedicaron distintas palabras de despedida. Entre ellos, Botota. «Me alegra mucho haber pasado este tiempo contigo», indicó emocionada.

Por otro lado, Gabrieli se refirió a la forma en como ganó la competencia. «No me siento ganadora, de verdad lo siento por ti. Espero que mejores», indicó. Además, le quiso regalar un ramo de flores a Chama, sin embargo, esta los rechazó.

El potente mensaje de Chama tras ser eliminada

Es importante mencionar que poco antes de despedirse definitivamente de Tierra Brava, Chama lanzó un potente mensaje.

«Me hace sentir muy triste llegar tan cerca de la meta, porque siento que la victoria no se la lleva alguien que se merezca esto. Siempre luché contra las adversidades, pero esto no lo pude lograr», expresó la venezolana.