«Uno no lo dimensiona hasta que…»: Pancho Saavedra conversa con Cecilia Gutiérrez sobre su experiencia en el Festival de Viña

En un nuevo capítulo de podcast «Bombastic», Cecilia Gutiérrez conversó con Pancho Saavedra sobre diversos temas. Entre ellos, aspectos de la vida personal del animador y su rol en el Festival de Viña.

En este sentido, el popular conductor se refirió a la presión que sintió. «Es como si los ensayos no hubieran servido para nada», indicó. Además, agregó: «Estás en la tribuna de mayor exposición del país. Uno no lo dimensiona hasta que te toca hacerlo».

Pancho Saavedra revela cómo vivió las críticas

Además, durante este capítulo de «Bombastic», Pancho Saavedra también habló de cómo vivió las críticas y la exposición que tuvo al ser el animador del Festival de Viña.

«A mí me pasó una cosa muy especial. No me metí a las redes sociales. Mi teléfono lo tenían absolutamente secuestrado. Pero yo sospechaba. Y un día, el jueves, el día de Los Bunkers, la noche chilena. Recuerdo que me metí al celular y leí muchos comentarios mala onda. Ahí me agobié un poco», le explicó a Cecilia Gutiérrez.

Luego de leer los comentarios, Pancho Saavedra aseguró que salió a la calle esperando ser criticado debido a los hechos ocurridos con la entrega de los premios a Anitta y Andrea Bocelli. Sin embargo, mencionó que ocurrió todo lo contrario, ya que recibió mucho amor y cariño de la gente.

Ante esto, el comunicador señaló: «Mi carrera yo la he hecho con el público, no con los periodistas, ellos son mi mayor respaldo».

Además, Pancho Saavedra recordó una crítica de su colega Julio César Rodríguez, quien señaló que se veía como «empaquetado» en su rol como animador del certamen viñamarino.

Ante esto, el popular animador mencionó: «Yo decía, ‘pero qué hago y cómo entro’?

«Hay que ser neutro, si si yo entraba con es con chilenismo no me iban a entender en otras partes tampoco», agregó Pancho Saavedra.

De todas formas, el comunicador se mostró muy feliz de haber sido parte del Festival de Viña. «Me quedo con una super buena sensación. Me encantó hacer el Festival de Viña», expresó.

Escucha el capítulo completo en Spotify.