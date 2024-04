Vanessa Daroch revela que importante rostro mundial fallecerá este año

La famosa tarotista Vanessa Daroch ha revelado nuevas predicciones para este año. Durante su entrevista con Kike Morandé, reveló el nombre de las tres personas que ella predijo nos dejarán este año.

Durante su participación en el programa «Morandé Te Ve» compartió algunas declaraciones inquietantes sobre lo que se espera para el resto de 2024. Señalando, además que una de estas ya se cunmplió, refiriéndose a la muerte del expresidente Sebastián Piñera.

Recordando que ella habría mencionado esta visión durante una lectura de cartas en el programa de Mega, «La Hora de Jugar».

«Ese día estaba con Joaquín y la Cote. A mí me dijeron ‘Vane, da algo que sea sorprendente y puedas decir en televisión’, y me sale esto en las cartas. Yo no lo sabía antes de entrar al programa, fue ahí en las cartas», comentó Vanessa Daroch.

Sin embargo, esta no fue su única predicción respecto al fallecimiento de una figura importante. Le comentó a Kike Morandé que se vienen dos muertes más este año.

La predicción de Vanessa Daroch

En la reciente conversación con Kike Morandé, Daroch compartió que se espera que una de las muertes sea el Rey Carlos III. Tratandose nuevamente de una figura de autoridad, reconocida a nivel mundial, cuya partida será repentina.

Si bien Kike intentó adivinar quién sería la tercera persona que ella predice fallecerá, Daroch no lo dijo. Solo mencionó que se trataba de alguien que esta «cerca de todos», mas no se trataba de alguien del continente Americano.

Cuando se sugirió que la segunda persona podría ser Kate Middleton, Daroch compartió sus percepciones sobre la situación de la duquesa de Cambridge.

«La siento más para el otro lado que para acá. Yo no creo que ella esté tan bien como en ese video que mostraron donde sale tan compuesta», señaló durante la entrevista con Kike Morandé.