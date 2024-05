Discusión entre José Antonio Neme y Gonzalo Ramírez por caso de conscripto fallecido en Putre termina con llanto de la madre del joven

El caso de Franco Vargas, conscripto que falleció mientras realizaba el Servicio Militar en Putre sigue dando mucho que hablar, pues aún no se aclara lo que realmente sucedió.

Ante esto, la madre ha estado presente en distintos medios de comunicación. En este sentido, durante la jornada de hoy en Mucho Gusto señaló: «Lo único que quiero es que, por favor, no me dejen sola, porque el Ejército me ha ignorado completamente. Le dan explicación a los medios y no a mí. Esto no es un ataque contra el Ejército completo, no puedo desconocer que hay comandantes o cabos buenos, porque aquí fueron tres tipos los que hicieron un error».

Posteriormente, el periodista Gonzalo Ramírez indicó: «Quiero valorar su punto de vista, porque usted podría estar en una posición de juzgar institucionalmente lo sucedido»

No obstante, la madre del conscripto fallecido señaló: «Si bien yo dije que no todos son iguales, el Ejército me ha dado la espalda, quieren culpar a los niños».

El tenso cruce entre José Antonio Neme y Gonzalo Ramírez

Posteriormente, José Antonio Neme dio su opinión y no estuvo de acuerdo con su compañero del matinal de Mega de Mucho Gusto.

«Yo no estoy tan de acuerdo con lo que dice Gonzalo, discúlpame, pero aquí hay dos elementos: uno, es lo que pasó con Franco en la caminata, y ahí podemos estar de acuerdo que hay responsabilidades atribuibles a personas, pero hay otras cosas después», partió indicando.

«Que el general Iturriaga llegue dos semanas después, que no haya tomado contacto con la madre, que no reconozca que aquí hubo un error y ofrezca disculpas por lo que ocurrió allí, esas son responsabilidades institucionales, Gonzalo», agregó José Antonio Neme.

Luego, su colega le indicó: «No nos pongamos a pelear entre nosotros, baja un poco la pila. Mira, el general Iturriaga también es persona…».

Ante esto, la madre del conscripto que falleció en Putre no contuvo el llanto y señaló: «Con mi hijo no, y conmigo no, a mí me mataron en vida. A mí nadie me ha explicado nada. No fue sólo mi hijo, pudieron haber muerto más niños».