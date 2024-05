Ex animadora de Viña se refiere a rumores sobre reemplazar a Camila Andrade en La Red

La incertidumbre rodea al programa de La Red, ‘Caja de Pandora’, luego de la salida de sus ex animadores, Francisco Kaminski y Camila Andrade. Tras la polémica, han dejando al público abierto a especulaciones sobre una posible renovación en el panel del programa.

Entre los nombres que más se repiten como posibles candidatas para tomar el rol, destacan Tonka Tomicic, Eva Gómez y Carolina de Moras. Sin mebargo, esta última fue el nombre que más resonaba en redes sociales como contratación segura de La Red.

Carola de Moras sobre ser el reemplazo de Camila Andrade

La incertidumbre sobre ‘Caja de Pandora’ se ha intensificado con los fuertes rumores de un posible reemplazo en la producción del programa. Tras la salida de los ex animadores del proyecto, los espectadores han comenzado a especular sobre nuevos rostros para el programa.

Entre los nombres que más se han mencionado destaca el de Carolina de Moras. Rumor que ha generado mayor expectativa, ya que la ex animadora del Festival de Viña del Mar ha estado alejada de las pantallas por un largo tiempo.

El posible regreso de Carolina de Moras a la televisión como la nueva animadora de ‘Caja de Pandora’ ha llenado los medios y las redes sociales de especulaciones. Sin embargo, la animadora salió al paso de estos rumores en una entrevista con el portal de noticias Publimetro, donde desmintió rotundamente cualquier oferta.

«Mira, la verdad que no me lo han preguntado ellos, entonces no puedo hacerme esa pregunta. En realidad, y de verdad, no me la han ofrecido, no me han llamado y no te puedo responder algo que en realidad no ha pasado«, respondió al medio antes emnconado.

Con estas declaraciones, Carolina de Moras despejó las dudas y especulaciones del público respecto a su eventual participación en el programa de La Red. Sin embargo, el futuro del programa permanece incierto mientras continúan las especulaciones sobre quién tomará el puesto de los ex animadores.