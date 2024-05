«Siempre nos meten el pie»: Julianno Sosa lanza potente descargo contra los reggaetoneros puertorriqueños del momento

Hace algunos días, Julianno Sosa estrenó su disco «Finalmente Libre» y algo que llamó la atención dentro de su fanaticada fue que no salió la esperada canción «A qué hora sales de la Universidad» que había anunciado junto a Myke Towers.

Ante esto, en La Junta Plus conversaron con el artista urbano sobre el tema. Instancia en la que el cantante lanzó duro descargo.

«Ahora mismo estamos tratando de solucionar el problemita con Myke Towers. Yo sé que la culpa no es del toda de él», partió indicando Julianno Sosa.

«La disquera hermano, igual, me siento como un poco triste porque al final como que siento que nos tienen como una cancelada piola», agregó el artista urbano.

El sincero descargo de Julianno Sosa contra los cantantes puertorriqueños del momento

En este sentido, Julianno Sosa también señaló que los artistas puertorriqueños del momento no suelen venir a darle una mano a los cantantes de escena nacional.

«Lo mismo pasa a veces con artistas de Puerto Rico (…) ¿Por qué no viene Anuel?, ¿por qué no viene Ozuna?, indicó.

De este modo, Julianno Sosa reconoció que los que tienden a venir son leyendas. Sin embargo, no son los artistas del momento.

«A veces los cabros no se dan cuenta, pero al final están viniendo los que quizás son leyendas, el respeto no se les falta. Yo no estoy diciendo que estén apagados, pero al final como que no nos ayudamos tanto», explicó.

«Respetamos la trayectoria de ellos ¿Por qué los grandes de allá no nos la dan a nosotros (la oportunidad)? Siempre nos meten el pie», agregó Julianno Sosa.

Además, sobre «A qué hora sales de la Universidad«, el popular cantante urbano finalizó: «En este caso no fue culpa de Myke, pero ojalá la disquera su suelte. Yo siento que Myke igual puede influenciar en la disquera si al final los artistas son los jefes».

Es importante señalar que el nuevo disco de Julianno Sosa «Finalmente Libre» se encuentra disponible en las plataformas digitales.