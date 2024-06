¡Confirmado!: Paul McCartney regresará a nuestro país con su gira Got Back

Paul McCartney volverá a Chile de la mano de su gira Got Back. Esto está programado para el viernes 11 de octubre y se llevará a cabo en el Estadio Monumental.

«¡Dije que volvería! La banda y yo estamos encantados de reunirnos a finales de este año. El público siempre ha sido fantástico en Chile, como en ningún otro lugar del mundo. Nos vemos pronto chicos», indicó Macca.

Cabe destacar que la última presentación del ex Beatle en nuestro país fue en 2019. Instancia en la que prometió que volvería.

Paul McCartney es uno de los cantautores más exitosos de todos los tiempos. El famoso intérprete está detrás de diversos éxitos de la música. Con temas como «Hey Jude», «Live and Let Die», «Band on the Run», «Let It Be», entre otros, la experiencia de escuchar en vivo al ex Beatle es lo que fanático del rock y la música puede desear de un espectáculo.

Este será el quinto show del destacado artista en nuestro país. Anteriormente, se presentó en 1993, 2011, 2014 y 2019.

Cabe destacar que la gira Got Back de Paul McCartney comenzó en 2022. Contó con 16 conciertos por Estados Unidos, luego pasó por Glastonbury y el periódico británico Times lo catalogó como el mejor concierto de la historia. Además, durante el año pasado sir Paul llevó a cabo 18 conciertos por Australia, México y Brasil.

Venta de entradas para ver a Paul McCartney en Chile

La preventa exclusiva con un 20% de descuento para clientes Entel o quienes paguen con Tarjetas Scotia iniciará el 18 de junio a las 11:00 horas.

Por otro lado, el jueves 20 de junio, Caja Los Andes también tendrá una preventa exclusiva para sus afiliados. En tanto, la venta general iniciará el viernes 21 de junio a las 11:01.

Cabe destacar que todas las modalidades serán a través del sistema Ticketmaster.cl.

Una de las novedades para esta gira es que el sector de Cancha no contará con sillas.