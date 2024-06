Cris MJ invita a su musa a qué «No Ponga Excusa», su nuevo lanzamiento en el marco de su gira por Europa

¡El Más K Suena no falla! La nueva ola de ritmos urbanos sigue en ascenso y esta vez fue el turno del artista más escuchado, que «no puso excusa» y llegó con lo nuevo de su repertorio.

En su nueva canción, «No ponga excusa», el oriundo de La Serena le canta a su musa, una mujer que notoriamente siempre sale con algo para evitar el compromiso formal.

La pegajosa melodía fue producida por Nes, y viene con un videoclip dirigido por Javier Rivas. En el registro audiovisual se puede apreciar al artista nacional acompañado de bailarinas, en un ambiente artístico y todo cubierto de tonos rojizos.

Cris MJ y su exito global

Lo más reciente de Cris llega a las plataformas tras ser nombrado Artista Latino en Ascenso por Billboard el mes pasado, sumando múltiples logros recientes. Entre ellos, su debut en el puesto No. 3 en Latin Streaming Songs a nivel internacional, y su entrada en dos listas globales. El puesto No. 76 en el Billboard Global 200 y el No. 122 en el ranking Global Excl. U.S., con canciones como «Gata Only» y «Si no es contigo», según consignó Los40.

En este contexto, el nuevo lanzamiento del más pegado en la actualidad, ya cuenta con más 950.000 a un día de su estreno y ya se encuentra segundo en las tendencias de la plataforma YouTube.

Cabe destacar, que en los últimos días se le ha visto compartiendo amistosamente con artistas de la talla de Anuel AA y Ozuna. Logrando conexiones con algunos de los cantantes urbanos más escuchados a nivel mundial.

No olvidemos, que «El Más K Suena», se encuentra en Europa en el marco de su tour internacional. La cual comenzó ayer en Mallorca y se extenderá por varias ciudades de España, además de Inglaterra e Italia.