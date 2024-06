«Nadie querrá cu… contigo»: Aparece nueva denuncia por acoso en contra de «Miau Astral», la «Bebé Reno» chilena

En el último tiempo, Consuelo Ulloa, también conocida popularmente como Miau Astral, se ha visto envuelta en una controversia después de que un hombre hiciera una seria denuncia en su contra. Sergio Infante la acusó de hostigarlo enviándole mensajes de manera persistente e incluso de involucrar a personas de su entorno.

Tras estar en la palestra mediática por varios días, se reveló otro caso en el que estaría involucrada la personalidad de redes sociales, este fue informado mediante un reportaje de la revista «Sábado».

En este trabajo, el hombre no reveló su identidad y aseguró haber conocido a Ulloa a través de una aplicación de citas. Además, mediante un PDF adjuntó algunos de los mensajes, según consignó La Cuarta.

«Un fin de semana le dije que iba a verla, pero fui a ver un partido con unos amigos, me curé y no llegué. Yo ya tenía miedo porque me trataba de ‘mi amor’ y esas cosas. Igual que a los otros casos, todo muy rápido», comenzó narrando el individuo.

A causa de que estaban en el proceso de conocerse y él acababa de salir de una ruptura amorosa, él asegura que le pidió «disminuir la intensidad». Después de establecer sus límites, según comenta, ella aceptó distanciarse. No obstante, con el paso de los días, la situación cambió y ella empezó a enviar mensajes de forma muy seguida, esta vez con insultos de por medio.

Los manipuladores mensajes de Miau Astral

Mediante avanzada el tiempo, los mensajes cada vez eran más retorcidas, y la dulce relación ya no existía. «Cuando menos te lo esperes, pero tampoco tan tarde, dejarás de tener clientes y plata, nadie querrá cul… contigo porque estarás gordo, peludo y grasiento».

Según el relato, no quiso bloquear a la acusada en redes sociales por miedo a que fuera capaz de buscar otros medios para seguir con el constante acoso. «Esto es peor que la serie de Netflix», señaló con respecto a las actitudes de la joven.

Además, agregó que fue una gran «violencia psicológica, yo y las demás personas vivimos meses con miedo. Bajo amenazas de funa. Amenazándome con cosas antiguas, como que le fui infiel a mi exseñora en 2017. Cosas que fueron solucionadas. Tuve siempre un miedo constante».

En ese contexto, también aseguró que un día le mandó más de 20 mensajes en un día y que se contactó con el. El día que Sergio Infante realizó la denuncia. «Gracias por no exponer mi intimidad», le escribió.