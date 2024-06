Daniela Aránguiz confiesa por qué expone las infidelidades en su matrimonio

Daniela Aránguiz fue invitada al programa «Tal Cual», donde conversó con José Miguel Viñuela y Patricia Maldonado. Durante el episodio, Aránguiz se tomó un momento para sincerar respecto a la exposición de su vida amorosa.

El tema salió a la luz cuando Patricia Maldonado mencionó su propia experiencia con la infidelidad. Señalando que ella decidió manejarla discretamente, y le preguntó a Aránguiz: «En tu caso, ¿qué beneficio te trae a ti como mujer y como mamá?».

Daniela Aránguiz se sincera

La ex participante de Tierra Brava, explicó que, a diferencia de Maldonado, no pudo mantener sus asuntos privados fuera del ojo público. Esto debido a que las infidelidades que sufrió siempre fueron expuestas por terceros.

La panelista de «Sigueme», subrayó que ahora siente la responsabilidad de defenderse y compartir su versión de los hechos, con el objetivo de ofrecer apoyo y empatía a otras mujeres.

«No es algo que yo haya expuesto para la televisión, pero como figura pública, ahora me siento obligada a defenderme y contar mi versión. El beneficio es que muchas mujeres en sus casas dicen: ‘Ah, no solo me pasa a mí, también a Daniela Aránguiz de la tele, a Carla Jara'», explicó.

A pesar de haber sufrido dolorosas traiciones, Aránguiz enfatizó su postura a favor de la familia. Sin embargo, llegó a un punto en el que decidió priorizar su propia felicidad y bienestar.

«Siempre luché por la familia. Mi idea era envejecer junto a mi pareja, cuidarnos mutuamente, pero llega un momento en que dices: ‘Ya no quiero más'», afirmó.

La exmekano también compartió su perspectiva sobre la infidelidad, argumentando que no cree que se haga deliberadamente para herir a la pareja, sino que es una decisión impulsiva motivada por el deseo de disfrutar el momento sin considerar las consecuencias.

Finalmente, Aránguiz reflexionó sobre la relación entre la nueva pareja y los hijos, destacando la importancia de que trate bien a sus hijos. «Si la mujer es buena y trata bien a mis hijos, yo estaría feliz de que compartieran con ella», aseguró.

«Siempre les he dicho a mis hijos que no deben juzgar a su papá por lo que hizo conmigo. Deben juzgarlo por cómo es como padre», concluyó Daniela Aránguiz.