Daniela Aránguiz y Daniella Campos protagonizaron feroz pelea en vivo: Julia Vial tuvo que intervenir

Recientemente, Daniella Campos y Daniela Aránguiz protagonizaron una tensa pelea en el programa «Sígueme» de TV+. De hecho, Julia Vial intervino para que el conflicto no pasara a mayores.

Esto ocurrió mientras en dicho espacio televisivo se hablaba sobre el momento económico que vive la actriz Mane Swett, quien puso a la venta su departamento después de perder la custodia de su hijo.

En este contexto, mientras Daniella Campos estaba hablando sobre el tema, fue interrumpida por Daniela Aránguiz. «Daniela disculpa, estoy hablando yo», le indicó la expareja de Iván Zamorano a la ex chica Mekano. Ante esto, Aránguiz le respondió con molestia: «Es que estai hablando todo el programa po».

Daniela Aránguiz y Daniella Campos tienen fuerte pelea en vivo

De todas formas, esto no terminó acá, pues Daniella Campos arremetió con todo contra la exparticipante de Tierra Brava: «Te escuché todo el programa yo a ti. No seas falta de respeto con tus compañeras, de verdad te lo digo. Eso se llama ser maleducada».

Frente a esto, Daniela Aránguiz le respondió: «Se vuelve loca… tú eres la maleducada».

«Es que eres maleducada, con lo que me dijiste al principio del programa que te lo dejé pasar», se defendió Daniella Campos.

Cabe destacar que el hecho subió tanto de nivel que la conductora del programa de TV+, Julia Vial, intervino para calmar la situación. «Ya, me aburrieron, me aburrieron», indicó en un par de veces. Sin embargo, no tuvo mucho éxito.

«Le estás faltando el respeto a mi mamá… ordinaria», continuó Daniela Aránguiz. «A mí no me faltas el respeto», le respondió Daniella Campos.

Luego de esta tensa situación que protagonizaron las figuras televisivas, el espacio de TV+ se fue a comerciales. Cabe destacar que tras regresar de la tanda la ex Miss Chile ya no se encontraba en el estudio.

Puedes revisar acá el momento (1:08:55)