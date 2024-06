¿Dejó las drogas?: Marcianeke impacta con sincera e íntima confesión

Hace un poco más de una semana, se publicó un nuevo video en canal de YouTube «En La Nota», en el que el protagonista fue ni más ni menos que Marcianeke. En esta oportunidad, el popular artista urbano habló de diversos temas relacionados con su carrera musical y su vida personal.

Marcianeke se confiesa

En este contexto, se le consultó al cantante: «¿Dejaste las drogas?». Ante esto, dio a conocer que no la ha hecho. Sin embargo, no detalló qué sustancia es la que consume.

Además, Marcianeke reveló que Tunechikidd ha sido el colega que más lo ha apoyado.

Por otro lado, durante el espacio habló distintas cosas sobre su carrera musical. Dentro de ellas sobre los artistas que ha ignorado y los que lo han ignorado a él. De este modo dio a conocer que Gino Mella lo «picheó», mientras que él hizo lo mismo con Kidd Voodoo.

Asimismo, si bien señaló que la gente no lo ha olvidado, reconoció que no aprovechó el peak de su carrera. «Anduve perdido, no me puse serio», confesó Marcianeke.

Igualmente, el popular cantante urbano oriundo de Talca indicó que ha tenido contratos de más de $500 millones de pesos. De hecho, mencionó que tuvo uno de 1000 millones, sin embargo, señaló que no los vio.

Además, Marcianeke también habló sobre su regreso amoroso con Anaís Vilches. En este contexto, explicó que en el pasado ambos se habrían portado mal.

Recordemos que los chiquillos estuvieron juntos desde que el artista urbano saltó a la fama. Luego, en el 2o22 terminaron y durante este año dieron a conocer que volvieron.

Vale señalar que hace algunas semanas, Marcianeke y Anaís Vilches dieron a conocer que perdieron un bebe que estaban esperando.

«Recupérate pronto amor mío. Fuimos papitos en su momento. Ahora a hacer las cosas bien para que esta vez sí salga, BB 🙁 de finales contigo», se lamentó el cantante en aquella oportunidad.