¡Del baúl de los recuerdos! Protagonistas de BKN recrean icónica foto de hace 20 años

Recientemente, se viralizó en redes sociales el reencuentro de unos exprogragonistas de «BKN», recordada serie juvenil que fue emitida por Mega.

Nos referimos a Javier Castillo, Camila López y Contanza Piccoli, más conocidos como Seba, Gaby y Cata por su interpretación en la ficción.

Es importante señalar que «BKN» sin duda marcó a toda una generación hace aproximadamente 20 años. Esta serie llamó la atención de diversos televidentes. De hecho, es recordada hasta el día de hoy.

Expersonajes de «BKN» la rompen en redes tras compartir nuevo registro juntos

Mediante Instagram, Javier Castillo y Camila López compartieron un nuevo registro en compañía de Constanza Piccoli.

Pero, no se trataba de cualquier video, los jóvenes compartieron un video, en la que aparecen posando de la misma forma que en una foto de la primera temporada de «BKN» (2004).

«Foto del recuerdo ¡Han pasado 20 años! ¿Qué dicen, estamos como el vino?», escribieron en la publicación.

Es importante señalar que los cibernautas no quedaron indiferentes ante la llamativa publicación de los exparticipantes de BKN. De hecho, en tan solo algunos días, el post ya acumula más de 47.000 me gusta y cientos de comentarios.

«Que onda la Camí, no le pasan los años, regia ❤️»; «Será normal tener 27 y aún estar escuchando las canciones»; «Amoooooo❤️ que recuerdos»; «Me muerooooooo»; «Y los subtítulos en inglés?»; «Ay me encanta! Fueron parte de mi infancia jajaja 🙌❤️»; «La Cami (Gaby) no le pasan los años de ninguna manera!!!! Es extraño, pero me da nostalgia, porque crecimos todos juntos»; «La serie BKN eso fines de semana para ver esa serie en camita que lindo recuerdo 🤗», fueron algunos de los mensajes que recibió la publicación.

Es importante mencionar que López y Castillo tienen el podcast «Somos Comotu», en el que invitan a excompañeros y recuerdan aquellos recordados momentos.