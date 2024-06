«En honor a él»: Mamá de Claudio Iturra revela que cumplirá deseo que su hijo no alcanzó a concretar

Este sábado 29 de junio, se emitirá por las pantallas de Canal 13, el último proyecto que Claudio Iturra grabó antes de su inesperada partida. Nos referimos a «La Ruta de la Patagonia».

De este modo, días antes de que se estrene, este programa póstumo, Mónica Jáuregui, madre del aventurero, entregó detalles de la importancia que tiene este lugar para su hijo.

«Claudio quería mostrar al mundo lo linda que es la Patagonia y las posibilidades que existían de ir a vacacionar allí. Él deseaba movilizar el turismo en esa zona. Además, su gran deseo era mostrar a la gente de este lugar, todas personas amables y sencillas que él quería mucho», reveló la mamá de Claudio Iturra.

«Recuerdo que me habló de los ríos de Hornopirén, donde realizó rafting; también, el Parque Tagua Tagua con sus imponentes montañas y la laguna con alerces milenarios», agregó.

Madre de Claudio Iturra sobre el programa póstumo de su hijo y el proyecto que el aventurero no alcanzó a terminar

La madre de Claudio Iturra señaló que el amor de su hijo por la Pagonia podría tener relación con un viaje que realizó el aventurero a sus 15 años. «Junto a su hermano mayor viajaron al sur de Chile, fue un viaje de mochileros, donde hicieron dedo y durmieron en carpa. Recorrieron todo un verano el sur, y creo que ahí quedó enamorado de esta zona», indicó.

Además, Mónica Jáuregui, expresó que para su hijo «‘La ruta de la Patagonia’ era su programa icónico, él tenía una conexión muy grande con ese lugar. Este vínculo era tan importante que terminó comprándose un terreno en Villa O’Higgins y lo voy a terminar de construir en honor a él».

«Él me decía que era su lugar de descanso, ‘mamá, ahí yo me desconecto, me encuentro conmigo mismo, y me encanta su gente, es sencilla, amable y cariñosa’», finalizó la madre de Claudio Iturra.