«Ábranle paso a la modelo de revista»: Ex Tierra Brava asombra luego de mostrar su nueva figura en redes sociales

Camila Arismendi, ex participante de Tierra Brava, sorprendió a sus seguidores al compartir un video donde muestra su nueva figura tras haberse sometido a una cirugía estética.

A principios de junio, la influencer de redes sociales reveló detalles sobre su procedimiento en una conversación con AR13, según informó La Cuarta.

La cantante mencionó que se realizó «una lipo vaser con transferencia glútea y caderas, más lipo papada», ya que le costaba perder peso

Asimismo, añadió que «desde febrero de este año me picó el bichito de operarme y cuando algo se me mete en la cabeza no hay quien lo saque. Siempre cumplo lo que me propongo».

En ese sentido, reveló a través de sus redes sociales registros nunca antes vistos donde se pueden ver sus cambios físicos luego del procedimiento médico.

La ex Tierra Brava comenzó diciendo que «Aquí con un mes y una semana de mi operación. Hoy me compré esta falda y la encontré hermosa (sinceramente pensé que no me iba a quedar) y me quedo».

A su discurso, añadió que «Me sentía tan linda hoy que quise hacer este famoso video, son de amores».

Las reacciones de sus ex compañeros de Tierra Brava

El video no pasó desapercibido y rápidamente sus ex compañeros de encierro reaccionaron.

«Hermosa siempre y para siempre», comentó Simón de la Costa. Por su lado, Fabio Agostini, finalista de la competencia, escribió: «Irreconocible!!! Más buenota que nunca».

Por su lado, la modelo peruana Shirley Arica también le dedico unas palabras a su ex compañera: «Bella, mi Cami».

Para concluir, Camila Arismendi compartió otro registro donde se puede apreciar su nueva figura. «Ábranle paso a la modelo de revista. Perdón lo tiesa, pero comprenderán que estar fajada no es nada fácil» ,cerró la cantante.

También puedes leer en RadioActiva: Tonka Tomicic aseguró que fue «la profesional mejor pagada de la televisión»: revisa los millonarios montos