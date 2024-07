«Fue una hermosa historia de amor»: Popular pareja de chicos reality puso fin a su relación

Últimamente, surgieron diversos rumores con respecto a que Jorge Aldoney y Skarleth Labra habrían terminado su relación.

Frente a esto, recientemente el exparticipante de Gran Hermano Chile confirmó la noticia a través de un post en su cuenta de X (ex Twitter) que más tarde borró.

«Fue una hermosa historia de amor, la mejor que he tenido. Yo me quedo con eso y nada más voy a decir», indicó Jorge Aldoney.

Cabe destacar que hace unos días ambos se dejaron de seguir en Instagram, lo que generó múltiples especulaciones al respecto.

Por otro lado, hasta el momento no se sabe cuáles fueron las razones que tuvieron los ex Gran Hermano Chile para ponerle fin a su relación.

Es importante recordar que los jóvenes se conocieron en el reality de Chilevisión, donde formaron una gran amistad y posteriormente iniciaron un romance.

El importante anuncio que Jorge Aldoney y Skarleth Labra hicieron a mediados de mes

Por otra parte, es importante recordar que a mediados de este mes, a través de un live en Instagram, los exparticipantes de la primera temporada de Gran Hermano Chile anunciaron que ya no iban a vivir más juntos.

«Vivimos juntos, pero ya no vamos a vivir juntos», indicó Skarleth Labra.

Por su parte, Jorge Aldoney indicó: «Sí, merengue se va a ir a vivir solita».

Además, la exparticipante de Gran Hermano Chile reveló los motivos de la decisión. «Cuando uno vive junto, lo que pasa es que te ves en la mañana, te ves en la noche, te ves tantas veces que no ocupas tiempo de calidad con la persona. No te vas a comer un helado, no te vas a una cita», reveló Skarleth Labra.

También te puede interesar: «Tal vez se casen»: confirman que futbolista chileno está viviendo con mujer que lo acusó de violencia intrafamiliar